«Ментовские войны»: разводы Устюгова и Быковского, смерть Осокина в хосписе, гибель Завьялова в 36

Телекартина об «оборотнях в погонах» появилась благодаря сценарию отставного полковника милиции Максима Есаулова и журналиста Андрея Романова, так что зрители не сомневались: истории основаны на реальных событиях, пишет «Стархит». Но какие повороты сюжета ждали актеров за кадром?
Детектив о сотрудниках «убойного» отдела под руководством Романа Шилова повествовал о паутине преступных махинаций, в которые втянуты как сослуживцы главного героя, так и представители прокуратуры, ФСБ и армии. Премьера «Ментовских войн» состоялась 14 февраля 2005-го, а в итоге сериал растянулся на 11 сезонов, пять спин-оффов и три украинские адаптации. Чем же проект покорил зрителей?
Тема борьбы с коррупцией всегда была популярна, а если добавить к конфликту еще и грамотный сценарий и убедительных актеров — получится рейтинговый сериал, который недаром нахваливают за необычные развязки сюжета и динамику. Как же изменилась жизнь артистов, сыгравших в проекте ключевые роли?
Бабушка советовала Александру в медицинский, но он отучился в ПТУ на слесаря, а потом поступил в железнодорожный институт на инженера. После трех семестров парень перевелся на заочку, так как устроился на работу осветителем в Омский ТЮЗ. Ну а затем наш герой попал в актерскую труппу и влюбился в сцену.
Окончив колледж культуры, Устюгов перебрался в Москву, где в период поступления в «Щуку» жил на чердаке недостроенной высотки. Зато потом актер 10 лет служил в РАМТ, пока не перебрался в Петербург.
Сниматься в кино Александр начал на заре нулевых, а популярным стал как раз благодаря сериалу «Ментовские войны». Также артист засветился в картинах «28 панфиловцев», «Викинг», «Союз спасения». За последние пару лет актер появился в ряде рейтинговых телефильмов: «Вампиры средней полосы», «Вертинский», «Алиби» и «Метод Михайлова».
В амурных делах артисту не слишком везло. В 2005-м он женился на Янине Соколовской, и через два года у пары родилась дочка Евгения. Брак распался, когда девочке было восемь. «Дочь живет с матерью в Москве, а я живу в Петербурге. Но все свободное время, которого у меня катастрофически мало, я стараюсь проводить с ней!» — делился звезда сериалов со «СтарХитом».
Вскоре после развода актер женился на дочке бизнесмена Анне Озар, но брак продержался всего несколько месяцев. Следующей любовью артиста стала Мария Прохорова, открывшая вместе с Устюговым бар в Петербурге. Однако и тут что-то не заладилось, ведь позднее Александр называл себя в интервью холостяком.
Персонаж Быковского из «Ментовских войн» стал народным героем, а его хлесткие фразы расхватали на цитаты. Однако до успеха сериала актеру пришлось сменить несколько профессий: после армии он трудился у отца на кузне, разгружал вагоны, клал асфальт, чинил обувь. В 90-х Дмитрий перебивался случайными заработками и даже пел в воронежских ресторанах шансон. Наконец, в 25 по совету сестры наш герой поступил в театральный, начав путь к кино.
Карьера пошла в гору, после того как Быковского утвердили на роль телохранителя в сериале «Чисто по жизни». С тех пор актер засветился в ряде криминальных детективов, а также в проектах «Гоголь», «Зоя» и «Мажор».
Актер славился любвеобильностью и женился несколько раз. В семье со стоматологом у него появилась дочь Вероника. Вместе с мамой девочка уехала в США, так что родственники общались редко. Во втором союзе у артиста родился сын Ярослав, ну а в незарегистрированном браке с Мадиной Ворначевой — наследник Назар. Расходились влюбленные со скандалом и еще долго решали вопросы через суд.
Четыре года Дмитрий прожил с подполковником милиции Натальей, прежде чем влюбленные расписались — вскоре после рождения общей дочки Аксинии. Похоже, в этом браке Быковский наконец-то обрел спокойствие и гармонию.
В 2016-м прогремела новость об инсульте актера, которую позднее связали с его исчезновением из последнего сезона «Ментовских войн». Быковский заверил поклонников, что оправился после удара, а из детектива ушел, так как попросту устал от приевшегося образа. Неудивительно, ведь ажиотаж вокруг персонажа Дмитрия был так силен, что в 2012-м вышел отдельный спин-офф «Просто Джексон».
Всеволод вырос в семье актера Юрия Цурило, однако прежде чем отцовские гены взяли свое, поступил на биофак. Сменив профессию, артист сосредоточился на криминальных детективах: «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Литейный», «Дорожный патруль».
В интервью актер отмечал, что Павел Арнаутов оказался одним из его любимых героев. В свое время артист мечтал стать милиционером, так что, по сути, воплотил юношеские грезы, сыграв на экране бескомпромиссного и честного Павла.
Вместе с Всеволодом в криминальных сериалах снималась и первая жена, Марианна Коробейникова. В 2002-м актриса подарила мужу дочь Ярославу, однако брак, который дал трещину, это не спасло. Следующей избранницей артиста тоже стала коллега по цеху: Елену Биргер Цурило знал со времен театральной академии.
Всеволод принял сына Елены как родного, ну а в 2012-м у пары появилась общая дочка Герда. Свободное время Цурило неизменно проводит с семьей.
Алексей родился в Волгограде, но с малых лет мечтал переехать в Москву. Осуществив идею, Завьялов окончил Щукинское училище, после чего вступил в труппу театра имени Вахтангова. Ну а популярность пришла к артисту после роли Скрябина в «Ментовских войнах». Также актер снимался в «Адъютантах любви», «Королях игры» и «Зимнем танго».
Он мог появиться еще в десятках проектов, если бы не трагедия. Актер увлекался экстремальным спортом, и 7 августа 2011-го прыгнул с парашютом в Коломне. При приземлении на высоте в 20 метров в Завьялова врезался другой парашютист. Тот спортсмен погиб на месте, ну а Алексей получил многочисленные переломы и травму головы.
За последующие полтора месяца актер перенес ряд сложнейших операций, в том числе по ушиванию печени. Артист впал в кому, и коллеги по театру сдавали кровь, чтобы помочь ему. Но ни старания врачей, ни заботы звезд сцены не спасли 36-летнего Завьялова. Жена звезды осталась вдовой с двумя детьми.
«Маша, жена Леши, говорит, что в тот день перед прыжком он всем позвонил. Словно чувствовал, что нужно попрощаться с близкими. До сих пор я не верю, что Лешки нет. Нет ощущения, что я больше никогда не увижу нашего красавца кудрявого...» — признавалась Мария Аронова.
Александр Лисицын — отец Павла
В 80-е актер окончил «Щуку» и начал выступать в театрах, однако популярность обрел именно благодаря сериалу «Ментовские войны». Также артист засветился в «Улицах разбитых фонарей», «Законе мышеловки» и картине «Не ссорьтесь, девочки».
Когда сын-врач впервые увидел Лисицына в роли подполковника Арнаутова, то произнес фразу: «Да, папа, это не Голливуд». Однако сам артист отмечал, что работа в сериале принесла ему прекрасный опыт и известность.
Кирилл Таскин — Сергей Соловьев
Актер окончил ЛГИТМиК, играл в Молодежном театре на Фонтанке, ну а с конца 90-х влился в труппу Санкт-Петербургского ТЮЗа. Тогда же Таскин открыл для себя кино, снявшись в «Агенте национальной безопасности» в роли следователя. Ну а в 2005-м зрители влюбились в героя Кирилла в «Ментовских войнах» и очень переживали, когда Сергея Соловьева не стало.
«Напрасно его героя убили в самом начале. По уровню игры Кирилл ничуть не уступал ни Устюгову, ни Быковскому. Если не сказать больше. По крайней мере, опер из него получился настоящий — дерзкий, хваткий, резкий. Как в жизни...» — негодовали пользователи Сети.
Тем не менее роль в «Ментовских войнах» открыла Кириллу дорогу в другие криминальные сериалы: «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовская сага». В прошлом году артист перевоплотился в полковника полиции в «Детдомовке», а также засветился в драме «48 часов».
Марина Игнатова — следователь Кожурина
Марина Игнатова выросла в семье врачей, поэтому и сама планировала стать доктором. Только в старших классах девушка заинтересовалась актерством и поступила в театральный. В 80-е артистке посчастливилось выступать на сцене «Ленкома», ну а в конце 90-х она присоединилась к труппе БДТ.
Лауреат премии «Золотой софит» дебютировала на экране в фильме «Дом, который построил Свифт», ну а в 90-х получила ключевую роль в «Лабиринте любви». Как и многие на заре нулевых, Марина начала сниматься в сериалах: «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей». Большинство зрителей узнали актрису именно благодаря персонажу Татьяны Кожуриной в «Ментовских войнах».
Игнатова вышла замуж за музыканта «Наутилус Помпилиус» Александра Беляева. Актриса признавалась, что это была любовь с первого взгляда, о которой можно лишь мечтать. В свободное время супруги ездили на природу, чтобы отдохнуть от суеты большого города.
Леонид Осокин — Юрий Голицын
Окончив театральный вуз в Екатеринбурге, артист перебрался в Санкт-Петербург, что и определило ключевой вектор развития его карьеры. Ни одна премьера Театра на Литейном не проходила без участия Осокина, пока тот не перешел в Молодежный театр на Фонтанке, где блистал в спектаклях «Дон Кихот» и «Иов».
Свое место артист нашел и в рамках криминальных сериалов, а в «Ментовских войнах» сыграл важного персонажа — следователя, близкого Шилову. Осокин так активно работал в кино и на сцене, что многие коллеги даже не догадывались, что он давно и серьезно болен. Летом 2010-го 40-летнего актера не стало.
«Я где-то читал, что человек живет ради своих последних дней и все проверяется последними днями жизни, — говорил о коллеге Семен Спивак. — У нас 9 августа был сбор труппы, это был вторник. Леня шутил, смеялся, курил — он купил себе электронную сигарету. А в субботу его положили в хоспис, 16-го он умер. Я никогда не видел, чтобы человека так долго вспоминали в театре — ведь всегда работа и суета накрывают, жизнь дальше катится, а тут все время говорим о Лене. И я думаю, его еще долго будут помнить наши ребята…»