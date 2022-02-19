«Ментовские войны»: разводы Устюгова и Быковского, смерть Осокина в хосписе, гибель Завьялова в 36

За последующие полтора месяца актер перенес ряд сложнейших операций, в том числе по ушиванию печени. Артист впал в кому, и коллеги по театру сдавали кровь, чтобы помочь ему. Но ни старания врачей, ни заботы звезд сцены не спасли 36-летнего Завьялова. Жена звезды осталась вдовой с двумя детьми.

«Маша, жена Леши, говорит, что в тот день перед прыжком он всем позвонил. Словно чувствовал, что нужно попрощаться с близкими. До сих пор я не верю, что Лешки нет. Нет ощущения, что я больше никогда не увижу нашего красавца кудрявого...» — признавалась Мария Аронова.

Александр Лисицын — отец Павла

ФОТО: скриншот с youtube.com

В 80-е актер окончил «Щуку» и начал выступать в театрах, однако популярность обрел именно благодаря сериалу «Ментовские войны». Также артист засветился в «Улицах разбитых фонарей», «Законе мышеловки» и картине «Не ссорьтесь, девочки».

Когда сын-врач впервые увидел Лисицына в роли подполковника Арнаутова, то произнес фразу: «Да, папа, это не Голливуд». Однако сам артист отмечал, что работа в сериале принесла ему прекрасный опыт и известность.

Кирилл Таскин — Сергей Соловьев

Актер окончил ЛГИТМиК, играл в Молодежном театре на Фонтанке, ну а с конца 90-х влился в труппу Санкт-Петербургского ТЮЗа. Тогда же Таскин открыл для себя кино, снявшись в «Агенте национальной безопасности» в роли следователя. Ну а в 2005-м зрители влюбились в героя Кирилла в «Ментовских войнах» и очень переживали, когда Сергея Соловьева не стало.

«Напрасно его героя убили в самом начале. По уровню игры Кирилл ничуть не уступал ни Устюгову, ни Быковскому. Если не сказать больше. По крайней мере, опер из него получился настоящий — дерзкий, хваткий, резкий. Как в жизни...» — негодовали пользователи Сети.

Тем не менее роль в «Ментовских войнах» открыла Кириллу дорогу в другие криминальные сериалы: «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовская сага». В прошлом году артист перевоплотился в полковника полиции в «Детдомовке», а также засветился в драме «48 часов».

Марина Игнатова — следователь Кожурина

Марина Игнатова выросла в семье врачей, поэтому и сама планировала стать доктором. Только в старших классах девушка заинтересовалась актерством и поступила в театральный. В 80-е артистке посчастливилось выступать на сцене «Ленкома», ну а в конце 90-х она присоединилась к труппе БДТ.

Лауреат премии «Золотой софит» дебютировала на экране в фильме «Дом, который построил Свифт», ну а в 90-х получила ключевую роль в «Лабиринте любви». Как и многие на заре нулевых, Марина начала сниматься в сериалах: «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей». Большинство зрителей узнали актрису именно благодаря персонажу Татьяны Кожуриной в «Ментовских войнах».

Игнатова вышла замуж за музыканта «Наутилус Помпилиус» Александра Беляева. Актриса признавалась, что это была любовь с первого взгляда, о которой можно лишь мечтать. В свободное время супруги ездили на природу, чтобы отдохнуть от суеты большого города.

Леонид Осокин — Юрий Голицын

Окончив театральный вуз в Екатеринбурге, артист перебрался в Санкт-Петербург, что и определило ключевой вектор развития его карьеры. Ни одна премьера Театра на Литейном не проходила без участия Осокина, пока тот не перешел в Молодежный театр на Фонтанке, где блистал в спектаклях «Дон Кихот» и «Иов».

Свое место артист нашел и в рамках криминальных сериалов, а в «Ментовских войнах» сыграл важного персонажа — следователя, близкого Шилову. Осокин так активно работал в кино и на сцене, что многие коллеги даже не догадывались, что он давно и серьезно болен. Летом 2010-го 40-летнего актера не стало.