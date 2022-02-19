Оксана Самойлова оказалась злостным нарушителем ПДД - за три месяца ей пришло 184 штрафа

Жена рэпера Джигана и блогер Оксана Самойлова ездит по московским дорогам, как оказалась, совсем не обращая внимания на правила. С декабря ей пришло 184 штрафа на общую сумму 78 750 рублей (около 910 евро) за нарушение скоростного режима, пересечение полосы и неправильную парковку. Все штрафы в основном по 500 рублей (6 евро). На данный момент блогер все оплатила и в базе судебных приставов ее нет, пишет Супер.