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Оксана Самойлова оказалась злостным нарушителем ПДД - за три месяца ей пришло 184 штрафа

Оксана Самойлова и Джиган с детьми ФОТО: Instagram

Жена рэпера Джигана и блогер Оксана Самойлова ездит по московским дорогам, как оказалась, совсем не обращая внимания на правила. С декабря ей пришло 184 штрафа на общую сумму 78 750 рублей (около 910 евро) за нарушение скоростного режима, пересечение полосы и неправильную парковку. Все штрафы в основном по 500 рублей (6 евро). На данный момент блогер все оплатила и в базе судебных приставов ее нет, пишет Супер.

Нарушения зафиксировали на двух автомобилях Самойловой — Cadillac Escalade и Rolls Royce. Кроме того, звезда ездит непристегнутой — практически на всех ее сторис в машине ремень пристегнут к сиденью за спиной.

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