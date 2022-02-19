После развода со Смольяниновым Мельникова искала мужа на сайте знакомств

Артистка призналась, что нашла в приложении двух потенциальных кавалеров, но ничего толкового из общения с ними не вышло. После неудачной попытки наладить свою жизнь через знакомства в сети она удалила свой аккаунт.

Познавший жизнь в отношения не стремится,

— многозначительно заявила Мельникова.

Экс-супруга Смольянинова нечасто балует публику откровенностью относительно своего развода. Воспользовавшись случаем, ведущие шоу спросили, почему же красивая звездная пара рассталась. В ответ прозвучала только шутку, мол, поняли, что нас не связывает общая недвижимость и разбежались.

Мельникова и Смольянинов зарегистрировали брак в 2013 году. Свадьба была простой — молодожены не исполняли первый традиционный танец, невеста даже не надевала свадебное платье. В 2015 году родился первый сын актеров, его назвали в честь отца Артуром. В 2018-м на свет появился второй наследник Марк. О разрыве с мужем актриса рассказала прошлым летом.