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После развода со Смольяниновым Мельникова искала мужа на сайте знакомств

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова ФОТО: Скриншот с Instagram

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова искала себе нового мужчину на сайте знакомств после развода с коллегой по творческому цеху Артуром Смольяниновым. Актриса в эфире шоу на «Авторадио» заявила, что зарегистрировалась на одном из специализированных сайтов, чтобы найти нового мужа, пишет Пятый канал.

Артистка призналась, что нашла в приложении двух потенциальных кавалеров, но ничего толкового из общения с ними не вышло. После неудачной попытки наладить свою жизнь через знакомства в сети она удалила свой аккаунт.

Познавший жизнь в отношения не стремится,

— многозначительно заявила Мельникова.

Экс-супруга Смольянинова нечасто балует публику откровенностью относительно своего развода. Воспользовавшись случаем, ведущие шоу спросили, почему же красивая звездная пара рассталась. В ответ прозвучала только шутку, мол, поняли, что нас не связывает общая недвижимость и разбежались.

Мельникова и Смольянинов зарегистрировали брак в 2013 году. Свадьба была простой — молодожены не исполняли первый традиционный танец, невеста даже не надевала свадебное платье. В 2015 году родился первый сын актеров, его назвали в честь отца Артуром. В 2018-м на свет появился второй наследник Марк. О разрыве с мужем актриса рассказала прошлым летом.

Дарья Мельникова делилась, что крушение брака переживала крайне тяжело, близкие, как выразилась артистка, «соскребали ее со дна». Без поддержки, признавалась она, осень бы не пережила — актриса была в депрессии и отчаянии. Выкарабкаться помогли друзья и психологическая терапия. Мельникова советовала всем своим подписчикам, рассказывая о своем состоянии, не развивать отношения, если в них нет чувства безопасности — все остальное приводит к «плохим последствиям».

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