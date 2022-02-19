Дом и апартаменты в Подмосковье: какое наследство будут делить родные Бориса Невзорова
Накануне публику ошеломила новость о внезапной кончине Бориса Невзорова. Теперь общественность гадает, кому же достанется имущество актера, пишет Стархит.
Накануне публику ошеломила новость о внезапной кончине Бориса Невзорова. Теперь общественность гадает, кому же достанется имущество актера, пишет Стархит.
Родные и близкие Бориса Георгиевича переживают тяжелую утрату — актер не справился с коронавирусом. У Невзорова была непростая семейная история, поэтому многих интересуют, кому же достанется наследство знаменитого актера.
Вопреки различным домыслам, у звезды не осталось большого количества имущества. У него была шикарная квартира в центре Москвы, которую он приобрел на свои средства. Однако, ему пришлось ее продать из-за судебных разбирательств с бывшей женой Аллой Пановой. Так, полученную сумму от продажи квартиры он разделил с Пановой пополам. К слову, брак с ней Невзоров называл «неудачным».
У артиста осталась дача в в Мамонтовке, в микрорайоне города Пушкино Московской области. Также двухкомнатная квартира в Долгопрудном. В ней он жил с гражданской женой Еленой Хрипуновой. Это вся официальная недвижимость актера сериала «Простые истины». Если нет завещания, то эти объекты останутся вдове Невзорова, которая сейчас воспитывает их общую двухлетнюю дочь Настю.
Со своими другими наследниками Борис Невзоров общался редко. Денис, родившийся в браке актера с первой женой, живет в Лондоне. А дочь Полина от второго брака работает врачом-отоларингологом.
К слову, из-за того, что Полина хотела пойти по стопам отца, они не на шутку повздорили. «Папа сказал: только через мой труп. Он предупредил, что закроет мне все пути, куда бы я ни пошла учиться на актрису», — вспоминала Полина Невзорова в программе «Пока все дома». В ответ на это мужчина говорил: «Да. Я ей сказал, что у меня есть блат, и я сделаю так, что все двери будут закрыты. Добра ведь хотел!»