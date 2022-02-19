Успех в делах или крах карьеры?: Чего ждать от последней зеркальной даты 21 века — 22.02.2022

Магия двоек 22.02.2022

22 февраля 2022 года — дата волшебная, буквально мистическая. А делают её таковой двойки, складывающиеся в четвёрки. Энергия слияния стихий, которая будет сопровождать 22.02.2022, позволит быстро достигать намеченных целей и разруливать все вопросы, даже самые сложные. А ещё повлияет на карьерный рост. Что такое энергия соединения стихий? Это смешение земных, водных, огненных и воздушных сил.

Если у вас есть талисманы, что притягивают исполнение желаний, удачу и успех, или обереги от порчи, сглаза и приворотов, 22 февраля они сильно зарядятся, отметил медиум Сергей Борг.

Влияние зеркальной даты на любовь

Часто пары, которые собираются узаконить свой союз, гонятся за красивой датой. Конечно, приятно видеть в свидетельстве «магическую» дату. Что уж говорить, когда на кону последняя зеркальная дата века. Браки, заключённые 22 февраля 2022 года, будут счастливыми и крепкими, считают специалисты, но сразу предупреждают: только в том случае, если жених и невеста действительно любят друг друга.

Сильную энергию для страсти 22.02.2022 таролог Борг объясняет опять-таки сочетанием одинаковых цифр. Двойки словно скрепят любящих друг друга людей, и перспектива взаимодействия мужской и женской энергий увеличится, передаёт телеканал «360».

Дата свадьбы не играет роли, если женятся заботливые, внимательные люди, для которых в отношениях важно не получать, а отдавать. В этом уверен психолог, астрокоуч Игорь Силенок.

Как заметил специалист, следует обращать внимание на индивидуальный и астрологический показатели, а не только глядеть на цифры.

В этой дате много двоек, а двойка связана с Луной, которая в свою очередь связана с материнским началом. Поэтому в этот день максимально благоприятно прояснить свои отношения с мамой,