Хотите купить загородный дом? Посмотрите статистику, сколько эстонцев уже сделали это!

Эксперт по недвижимости Ингмар Саксинг рассказал утренней программе на радио Elmar, что пандемия вызвала скачок на рынке загородных домов. В 2021 году за пределами Таллинна, Тарту и Пярну из рук в руки перешли рекордные 5000 домов и дач общей суммой на 571 миллион евро.

Средняя цена квадратного метра в сделках также выросла примерно на четверть, достигнув 660 евро для домов и 864 евро для дач.

«Первая волна пандемии быстро отступила, и весной прекратились слухи о всеобщем переезде в лес. Однако вторая волна уже привела к пониманию, что вирус с нами надолго, и тогда жители города действительно начали искать загородные дома», — добавил Саксинг.

Саксинг подтверждает, что мало кто переезжает в сельскую местность жить, обычно люди ищут загородный дом в пределах часа езды от города. Предпочтительно иметь дом недалеко от воды.

«Наверное, думают более тщательно о том, где бы действительно хотели жить. Городская среда, как известно, не является самой естественной средой для жизни человека. Сельская местность с ее свежим воздухом и просторной территорией, безусловно, является приятным и естественным местом для отдыха», — сказал он.

Саксинг добавил, что самые дешевые дома, как правило, дольше всего ждут своего покупателя, потому что приведение ветхого здания в пригодное для жилья и финансовые затраты на это утомительны. «Статистика показывает, что четкие предпочтения готовы к решениям. Старые постройки уже не так интересны покупателям. Что скрывать, найти приличного застройщика иногда так же сложно, как найти приличную недвижимость. Сегодня люди ищут готовые постройки и комфорт своего городского дома», — пояснил он.

По словам Саксинга, современная жилищная застройка скоро охватит районы, расположенные дальше от городов. «На данный момент много работ ведется за городом — подъездные пути, трассы, кабели все должно быть длиннее, строительный транспорт дороже, но и рабочей силы на этих участках значительно меньше», — сказал он.

Но сколько домов будет на рынке недвижимости, которые желающие смогут купить, если захотят и заинтересуются? «Честно говоря, современный загородный дом уже не означает хутор. Это скорее именно загородный дом. Конечно, под окнами продолжают расти кусты роз, а кое-где выращивают и горох. Есть дома, которые купили в начале первой волны пандемии, а потом поняли, что сельская жизнь все-таки не для них. Так эти объекты вернулись на рынок. Переезд из сельской местности в город всегда был непрерывным процессом», — добавил Саксинг.

«У людей появилось больше свободного времени. Многие вещи можно делать удаленно. Также значительно меньше мероприятий, дней рождений, концертов и других подобных мероприятий. Многие ищут, где провести время. Загородные дома покупают даже в холодное время года, а это, пожалуй, лучшее время для покупки загородного дома вообще – сразу видно все слабые стороны. Другими словами, вы получаете представление о том, как обеспечивается доступ, как чистят дороги и как работает водоснабжение. В ценовом плане тоже хорошо, потому что, когда появляются первые подснежники, у всех покупателей эмоции зашкаливают», — сказал он.