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Скончался актёр Борис Невзоров

Борис Невзоров ФОТО: Kurov Alexander/COVI

Ведущий актёр Малого театра Борис Невзоров скончался в пятницу от коронавируса, сообщила директор театра Тамара Михайлова. Народному артисту России было 72 года. Дата похорон и прощаний народного любимца станет известна позже, добавила директор культурного учреждения, сообщает News.ru.

К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть, Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса,

- сказалаМихайлова.

По её словам, прощание с актёром пройдёт в Малом театре. Невзоров до последних дней играл в театре и снимался на телевидении. Одной из последних его работ стала роль в сериале «Последний министр».

До этого сообщалось, что в Москве в возрасте 89 лет скончался киноактёр, народный артист России Геннадий Юхтин. С начала месяца его дважды госпитализировали: в последний раз он попал в больницу в Коммунарку с коронавирусом.

О его госпитализации в больницу № 40 в Коммунарке с коронавирусом стало известно 15 февраля. До этого актёр в тяжёлом состоянии лежал в другой клинке: по непроверенной информации, актёр получил травму в результате падения. После стабилизации состояния Юхтин был выписан по его просьбе.

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