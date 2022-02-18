Скончался актёр Борис Невзоров

К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть, Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса,
По её словам, прощание с актёром пройдёт в Малом театре. Невзоров до последних дней играл в театре и снимался на телевидении. Одной из последних его работ стала роль в сериале «Последний министр».
До этого сообщалось, что в Москве в возрасте 89 лет скончался киноактёр, народный артист России Геннадий Юхтин. С начала месяца его дважды госпитализировали: в последний раз он попал в больницу в Коммунарку с коронавирусом.
О его госпитализации в больницу № 40 в Коммунарке с коронавирусом стало известно 15 февраля. До этого актёр в тяжёлом состоянии лежал в другой клинке: по непроверенной информации, актёр получил травму в результате падения. После стабилизации состояния Юхтин был выписан по его просьбе.