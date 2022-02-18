Угрожавшему в интернете расстрелять Рийгикогу пришлось иметь дело с полицией

Автор этого интернет-комментария публично пригрозил устроить массовый расстрел в зале Рийгикогу. «Дайте мне оружие, и я сразу же соглашусь повторить в зале Рийгикогу деяния Брейвика. Настолько меня это правительство загнало в моральном плане!» – говориться в комментарии.

Андерс Беринг Брейвик 21 июля 2011 года совершил двойной теракт, который стал самым кровавым в истории Норвегии. Сначала он взорвал заминированный автомобиль в правительственном квартале Осло, убив восемь человек, а затем отправился в молодежный лагерь правящей партии AUF, где расстрелял еще 69 человек, без сопротивления сдавшись полиции после ее приезда. Самой юной жертве было 14 лет. Брейвик объяснил свои действия несогласием с политикой AUF в области иммиграционного законодательства, создающей угрозу для коренных норвежцев.

Вэб-констебель Департамента полиции и погранохраны Андеро Сепп говорит, что департамент оценивает каждый такой комментарий и личность его автора отдельно и реагирует соответствующим образом. «Автор такого комментария как минимум должен рассчитывать на визит полиции», – заверяет он.

ФОТО: Kuvatõmmis

Полиция не имеет возможности полностью контролировать все, что происходит в социальных сетях. «Однако подавляющее большинство сограждан сами не терпят подобных комментариев и сообщают о них в Департамент полиции и погранохраны. Спасибо за это! Я призываю людей: если вы заметили, что кто-то где-то угрожает массовой стрельбой или публикует что-то, провоцирующее насилие или агрессию каким-либо иным образом, сообщите об этом в вэб-констеблю. Если есть подозрение о непосредственной опасности, об этом также можно сообщить по номеру 112».

По словам Сеппа, важно понимать, что, хотя выражение своего мнения является одной из основных ценностей демократического общества, обещание организовать, например, массовые расстрелы или подстрекать к насилию каким-либо иным образом нельзя считать нормальным».