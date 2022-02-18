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Жена Виталия Кличко похвасталась 16-летним сыном

Виталий Кличко ФОТО: Shutterstock

Боксер-профессионал, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в браке со своей супругой Натальей уже 25 лет. У супругов трое детей — дочь Елизавета-Виктория и сыновья Егор-Дэниел и Максим-Александр. Все они родились в США и имеют американское гражданство, сообщает 5-tv.ru.

Младшему наследнику сейчас 16 лет и он уже не только не уступает, но и обгоняет своего отца и дядю — чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко по своим физическим данным.

Недавно жена политика на своей странице в Instagram поделилась совместным фото с сыном, в котором подписчики едва ли могли узнать темноволосого мальчишку. Судя по всему, парень прямо на глазах превращается в статного красавца.

Интересно, что еще в 15-летнем возрасте он уже был выше и папы, и дяди, рост которых составляет около двух метров.

Наталья рассказала, что вместе с сыном они посетили художественную галерею, посмотрели картины и отлично провели время. Максу местная художница расписала его белую спортивную куртку и, кажется, он остался в восторге от результата.

Как известно, назвали юношу в честь знаменитого боксера Макса Шмелинга, который в свое время стал первым немецким чемпионом мира в супертяжелом весе. Сейчас наследник учится в Великобритании, играет в баскетбол за оксфордскую команду. Его мама — сама в прошлом спортсменка, а сейчас фотомодель и певица живет в Гамбурге, занимается творчеством и с супругом видится довольно редко.

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