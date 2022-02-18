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Александр Серов запрещает бывшей жене видеться с внуками в его доме

Александр Серов ФОТО: Shutterstock

После скандального развода с супругой известный исполнитель запрещает ей приходить в свой дом. Даже новорожденный внук не смог помирить бабушку с дедушкой, пишет stars.segodnya.ua.

Год в семье Александра Серова начался с радостного и долгожданного события – 28-летняя дочь певца Мишель Серова родила сына. Однако появление внука никак не повлияло на отношения между Серовым и его бывшей супругой Еленой, с которой певец громко развелся в 2010 году.

Об отношениях родителей в своем Инстаграм-аккаунте рассказала Мишель. Поклонники спросили девушку, кто помогает ей с детьми, на что она ответила, что мама не приходит в гости к малышу и дочери.

«Мама помогала бы, но дедушка не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема упирается в него. Поэтому мы приезжаем в гости к маме», – рассказала поклонникам дочь артиста.

Также по словам Мишель, ей хотелось бы, чтобы родители наконец-то нашли общий язык между собой.«Жалко, что нет цивилизованного общения. Я знаю много примеров, когда люди общаются после развода семьями», – написала девушка в ответ на вопрос фолловеров.

Напомним, что Александр Серов и Елена Стебенева развелись в 2010 году после 19 лет брака. Тогда экс-супруга обвинила артиста в рукоприкладстве и постоянных изменах.

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