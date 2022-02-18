Сын Сергея Зверева стал бомжом

В 90-х годах скандально известный Сергей Зверев показал общественности своего сына, удивив всю страну. Если сначала многие недоумевали, откуда у стилиста мог взяться наследник, то потом все встало на свои места. Зверев рассказывал, что мать ребенка погибла в аварии, брал его на светские тусовки и одевал под стать себе. В том, что Сережа является сыном звезды, не сомневался почти никто – родственники были слишком похожи. Только подростком Зверев-младший узнал, что отец ему не родной.

Глаза мальчику открыла бабушка, которая тоже принимала участие в его воспитании. Как оказалось, Сергей Зверев забрал ребенка из приюта под Иркутском в возрасте трех лет, поправил его здоровье и вырастил как родного. Раньше отец и сын были не разлей вода, но в один момент у них начался конфликт, который длится уже несколько лет.

Знаменитый родитель мечтал сделать из наследника достойного продолжателя его звездной деятельности. А молодому человеку надоели шоу-бизнес и гламур, к которым его приучали с ранних лет. Сергей Зверев-младший забросил учебу, взялся водить в дом друзей и выносить оттуда вещи. Когда юноша перестал оправдывать надежды прославленного родителя, тот сослал его в Коломну на перевоспитание. Сережа трудился смотрителем в отеле друзей семьи, а потом встретил свою первую жену, из-за которой его отношения с отцом испортились еще больше.

Зверев-старший не одобрил избранницу сына – девушка казалась ему слишком простой. Тем не менее Зверев-младший женился и под влиянием супруги пришел на телевидение, чтобы подзаработать на скандальных историях об отце. Первый брак Сергея просуществовал несколько месяцев, а потом он женился снова. Юлию, вторую избранницу приемного сына, шоумен принять категорически отказался. По его словам, девушка была судима и лишена родительских прав.

Сергея Зверева-младшего, судя по всему, не заботит прошлое жены. 28-летний наследник стилиста живет вместе с супругой в Коломне, зарабатывает на жизнь своими силами и давно не общается с родителем. Единственное, чего он хочет – чтобы звездный отец купил ему жилье. В свое время Зверев-младший даже решил подать на шоумена в суд, чтобы получить долю в московской квартире. Тогда парня некоторые поддержали, ведь если бы стилист его не усыновил, у него бы уже было жилье от государства. Но Зверев-старший не только не купил сыну квартиру, но и тайно лишил его прописки. Несколько месяцев наследник шоумена числился бомжом и даже не знал об этом.