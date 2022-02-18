Роза Сябитова рассказала о сексе после 60, раскрыв подробности своей интимной жизни

В новом выпуске шоу «Алёна, блин!» Роза порассуждала о сексе после 60 лет. Оказалось, в интимном плане у знаменитости всё прекрасно, хоть и супруга нет.

Хоть сватовство — дело весьма традиционное и в век приложений для знакомств даже устаревшее, сама Роза придерживается очень прогрессивных взглядов. По словам Сябитовой, которой совсем недавно исполнилось 60 лет, секс в её жизни до сих пор есть! И этого, считает сваха, достойна любая женщина, даже если к пенсионному возрасту у неё так и не появилось мужа. Зачем супруг, если всегда можно найти постоянного партнёра, не связывая себя никакими обязательствами!