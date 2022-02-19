Медведева обвинила Тутберидзе, а Ильиных крутила роман с тренером: громкие скандалы фигурного катания

После окончания соревнований женщин-фигуристок все обсуждали не только победу Анны Щербаковой, но и срыв Александры Трусовой. К сожалению, такие инциденты случались неоднократно.
Спортивные соревнования всегда оказываются крайне выматывающими как в физическом, так и в психологическом плане. Атлеты сталкиваются с колоссальным давлением и иногда справиться с ним просто не могут.
«СтарХит» решил вспомнить про такие инциденты, когда закулисье фигурного катания неожиданно выходило на первый план.
Александра Трусова
Начнем, конечно, с последнего подобного случая. В произвольной программе на Олимпиаде Александра Трусова сделала что-то совершенно невозможное: она приземлила пять четверных прыжков. Разумеется, баллы от судей оказались колоссально высокими, но даже этого подопечной Этери Тутберидзе не хватило, чтобы одержать победу. Золото в итоге досталось Анне Щербаковой, которая была более стабильна и безупречно откатала обе программы.
Когда результаты стали известны, у Трусовой случилась самая настоящая истерика. Девушка рыдала и кричала на тренеров, отказываясь выходить на вручение медалей. «Ненавижу всех, никогда в жизни не выйду на лед! Я ненавижу этот спорт. У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет!» — повторяла спортсменка.
На вручение медалей Александра все-таки вышла. Стоя на второй ступени пьедестала девушка плакала и не аплодировала Анне Щербаковой. Разумеется, ее поведение сразу же стали обсуждать в социальных сетях. Поклонники защищали Трусову, хотя было много и тех, кто назвал поведение «русской ракеты» неспортивным. Позднее сама Саша призналась, что не хотела никого обидеть. Свой срыв она объяснила тем, что слишком долго была вдалеке от родителей и любимых собак, поэтому нервы и сдали.
Евгения Медведева
На прошлых Олимпийских играх к женскому фигурному катанию также было приковано всеобщее внимание. Причина — противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Женя считалась лучшей фигуристкой мира, которой буквально нет равных, но юная соперница смогла ее обойти. После произвольного проката Медведева разрыдалась, прекрасно понимая, что проиграет.
В своем провале Евгения обвинила тренера Этери Тутберидзе. «Выйдя с олимпийского льда, Медведева сказала совершенно детскую фразу: «Неужели вы не могли Алину удержать еще один год в юниорах?» Я ответила, что мы обязаны всем дать одинаковые шансы. Мы не имеем права удерживать человека», — рассказывала тренер позднее.
На этой фразе все не закончилось. Вскоре Евгения покинула группу Тутберидзе и перешла перешла к канадцу Брайану Орсеру. Она была уверена, что эти перемены помогут в будущем вернуться на Олимп фигурного катания. Вот только повторить успехи ни Медведева, ни Загитова не смогли.
Сейчас обе спортсменки не выступают на профессиональном уровне. Кстати, со временем Евгения признала ошибки и вернулась к Этери Тутберидзе. Наставница же, проявив мудрость, простила свою гениальную ученицу.
Дмитрий Козловский и Александра Бойкова
Но не подумайте, страсти кипят не только в женском фигурном катании. Между российскими парами тоже существует бешеная конкуренция. Так, в 2020 году Дмитрий Козловский заставил всю страну говорить о себе не столько из-за блестящего проката в рамках московского этапа Гран-при, сколько из-за неспортивного поведения. Блестяще откатав программу вместе с Александрой Бойковой, он выкрикнул: «Это наше место. В очередь!» Поклонники сразу же решили, что фраза адресована Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Дело в том, что эта пара тоже стала тренироваться у Тамары Москвиной и показывать блестящие результаты. Конечно, между спортсменами началась жесткая конкуренция, которая вылилась в еще один скандал на Чемпионате мира.
Тогда Мишина и Галлямов завоевали золото, а Бойкова и Козловский оказались лишь на третьем месте. Увидев оценки, Александра не смогла сдержать эмоции. «Поздравляю, теперь у вас есть чемпионы мира!» — бросила она в адрес Тамары Москвиной.
В Пекине Мишиной/Галлямову и Бойковой/Козловскому еще только предстоит столкнуться на льду. Страшно представить, какими страстями обернется их новое противостояние.
Никита Кацалапов и Елена Ильиных
Эта пара считалась сильнейшей в танцах на льду в России. В 2014 году они завоевали золото в командном турнире и бронзу в индивидуальных соревнованиях. А потом случилось то, чего так боялись фанаты: Кацалапов и Ильиных окончательно рассорились.
Елена публично обвиняла в развале дуэта Никиту. «За день до вылета в Японию на чемпионат мира я узнала, что накануне Никита пробовался с другой партнершей. У меня случился шок. Я тут же позвонила нашему тренеру Коле Морозову и сказала, что не хочу выступать. Потом позвонила руководству Федерации. В общем, меня убедили в том, что статья — всего лишь «утка», которая, возможно, рассчитана как раз на то, чтобы повлиять на наше выступление, и что нужно обязательно кататься», — жаловалась спортсменка.
Ну, а в Сети уже вовсю разлетались слухи, что истинная причина распада пары — роман Ильиных с тренером Николаем Морозовым. Фанатам даже удалось обнаружить фото, на которых Елена целовалась с наставником. Не секрет, что с Никитой ее когда-то тоже связывали отношения. Все эти обсуждения были настолько бурными, что затмили собой сами танцы на льду. В итоге Елена попробовала встать в пару с другим спортсменом, но больших успехов не достигла.
Никита Кацалапов до сих пор катается с Викторией Синициной. На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золотую медаль в командном турнире и серебряную в индивидуальных соревнованиях. Так что Никите расставание с Ильиных точно пошло на пользу.