Медведева обвинила Тутберидзе, а Ильиных крутила роман с тренером: громкие скандалы фигурного катания

Спортивные соревнования всегда оказываются крайне выматывающими как в физическом, так и в психологическом плане. Атлеты сталкиваются с колоссальным давлением и иногда справиться с ним просто не могут.

«СтарХит» решил вспомнить про такие инциденты, когда закулисье фигурного катания неожиданно выходило на первый план.

Александра Трусова

Начнем, конечно, с последнего подобного случая. В произвольной программе на Олимпиаде Александра Трусова сделала что-то совершенно невозможное: она приземлила пять четверных прыжков. Разумеется, баллы от судей оказались колоссально высокими, но даже этого подопечной Этери Тутберидзе не хватило, чтобы одержать победу. Золото в итоге досталось Анне Щербаковой, которая была более стабильна и безупречно откатала обе программы.

Александра Трусова на Олимпиаде 2022 ФОТО: Sergei Bobylev

Когда результаты стали известны, у Трусовой случилась самая настоящая истерика. Девушка рыдала и кричала на тренеров, отказываясь выходить на вручение медалей. «Ненавижу всех, никогда в жизни не выйду на лед! Я ненавижу этот спорт. У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет!» — повторяла спортсменка.

На вручение медалей Александра все-таки вышла. Стоя на второй ступени пьедестала девушка плакала и не аплодировала Анне Щербаковой. Разумеется, ее поведение сразу же стали обсуждать в социальных сетях. Поклонники защищали Трусову, хотя было много и тех, кто назвал поведение «русской ракеты» неспортивным. Позднее сама Саша призналась, что не хотела никого обидеть. Свой срыв она объяснила тем, что слишком долго была вдалеке от родителей и любимых собак, поэтому нервы и сдали.

Евгения Медведева

Евгения Медведева ФОТО: Alexander Demianchuk

На прошлых Олимпийских играх к женскому фигурному катанию также было приковано всеобщее внимание. Причина — противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Женя считалась лучшей фигуристкой мира, которой буквально нет равных, но юная соперница смогла ее обойти. После произвольного проката Медведева разрыдалась, прекрасно понимая, что проиграет.

В своем провале Евгения обвинила тренера Этери Тутберидзе. «Выйдя с олимпийского льда, Медведева сказала совершенно детскую фразу: «Неужели вы не могли Алину удержать еще один год в юниорах?» Я ответила, что мы обязаны всем дать одинаковые шансы. Мы не имеем права удерживать человека», — рассказывала тренер позднее.

На этой фразе все не закончилось. Вскоре Евгения покинула группу Тутберидзе и перешла перешла к канадцу Брайану Орсеру. Она была уверена, что эти перемены помогут в будущем вернуться на Олимп фигурного катания. Вот только повторить успехи ни Медведева, ни Загитова не смогли.

Сейчас обе спортсменки не выступают на профессиональном уровне. Кстати, со временем Евгения признала ошибки и вернулась к Этери Тутберидзе. Наставница же, проявив мудрость, простила свою гениальную ученицу.

Дмитрий Козловский и Александра Бойкова

Дмитрий Козловский и Александра Бойкова ФОТО: DANIEL MIHAILESCU