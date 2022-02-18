Ляйсан Утяшева: «Папа бил маму, когда был не в себе. Мы прятались под одеялом и дрожали»

Несовершеннолетнюю Ляйсан похитили конкуренты отца. Неизвестные увезли Утяшеву в заброшенное место, из которого ей чудом удалось выбраться.
«Папа взял водителя, когда бизнес уже пошел. Меня привез один водитель, а увез другой, машина та же. Меня привезли в какой-то аул. Сказали, доставят на работу к папе. Я спокойно сажусь ждать папу, а он все не приходит… Тогда поняла, что похитили. У меня была длинная косичка. Какая-то женщина уважительно спросила: «А можно мы тебе ее отстрижем, чтобы папа приехал?». Отрезали косичку, которой потом пугали отца…» — вспомнила спортсменка.
Спастись Ляйсан помогла незнакомка, указавшая на окно. «Я, спасибо гимнастике, в форточку — и спрыгнула! Выбежала на дорогу, ловлю машину, останавливается человек на фуре. Попался очень хороший дяденька, который видит, что я мерзну. «Детка, Боже, как ты здесь? Куда тебя везти?» — спросил он. Я говорю — Волгоград. Оказывается, меня в Воронеж увезли», — поделилась подробностями гимнастка.
К слову, Утяшевой прилично досталось в детстве. Из-за неприятностей на работе ее отец часто приходил в нетрезвом виде. А в таком состоянии мужчина поднимал руку на всех членов семьи.
«Папа бил маму, когда был не в себе. Он не был алкашом... Лежишь в 10 вечера с полным ощущением, что ты вроде сделала все, чтобы тебя не побили. Все в порядке. Мы с мамой выключали свет, лежали и дрожали под одеялами. В каком состоянии он придет? А после понимали, в каком... Если слышали шаги шаткой походкой, то сердце начинало колотиться. Я понимала, что все... Сейчас снова. Просила маму не провоцировать, говорила ей: «Молчи». Тогда поняла, что стала взрослой», — разоткровенничалась 36-летняя телеведущая в YouTube-шоу «А поговорить?».