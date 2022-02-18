Ляйсан Утяшева: «Папа бил маму, когда был не в себе. Мы прятались под одеялом и дрожали»

Несовершеннолетнюю Ляйсан похитили конкуренты отца. Неизвестные увезли Утяшеву в заброшенное место, из которого ей чудом удалось выбраться.

«Папа взял водителя, когда бизнес уже пошел. Меня привез один водитель, а увез другой, машина та же. Меня привезли в какой-то аул. Сказали, доставят на работу к папе. Я спокойно сажусь ждать папу, а он все не приходит… Тогда поняла, что похитили. У меня была длинная косичка. Какая-то женщина уважительно спросила: «А можно мы тебе ее отстрижем, чтобы папа приехал?». Отрезали косичку, которой потом пугали отца…» — вспомнила спортсменка.

Спастись Ляйсан помогла незнакомка, указавшая на окно. «Я, спасибо гимнастике, в форточку — и спрыгнула! Выбежала на дорогу, ловлю машину, останавливается человек на фуре. Попался очень хороший дяденька, который видит, что я мерзну. «Детка, Боже, как ты здесь? Куда тебя везти?» — спросил он. Я говорю — Волгоград. Оказывается, меня в Воронеж увезли», — поделилась подробностями гимнастка.

К слову, Утяшевой прилично досталось в детстве. Из-за неприятностей на работе ее отец часто приходил в нетрезвом виде. А в таком состоянии мужчина поднимал руку на всех членов семьи.