Эстонские красотки обвиняют продавца прядей для наращивания волос в мошенничестве

Инфлюенсер Кендра Катрин Кённель, наткнулась на страницу, где продаются красивые пряди для наращивания славянского типа. «Там, где я обычно заказывала, в тот момент моей длины не было, а новые нужны были срочно», – вспоминает она, добавляя, что заказала пряди желаемой длины на данной странице.

Был сделан перевод почти на 200 евро, Кендра ждала свою посылку. К сожалению, вскоре начался настоящий балаган. «Я написала через два дня, мол, когда я смогу получить пряди и попросила код отслеживания посылки», – сказала она, добавив, что ответ был невнятным. Когда продавец заявил, что отправил посылку, то до Кендры она не дошла и через четыре дня после предполагаемой отправки.