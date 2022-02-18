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Эстонские красотки обвиняют продавца прядей для наращивания волос в мошенничестве
Продавец: с каждым может произойти ерунда

Кендра Катрин Кённель утверждает, что наткнулась на мошенников ФОТО: Elu24 kollaaž

Пользователи Facebook-группы Ilumaailma must nimekiri («Черный список мира красоты») предостерегают от женщины, продающий пряди для наращивания волос славянского типа. Последняя якобы обещает отправить посылку, но та почему-то не доходит. «Сделала заказ 26 июля, но пока ни прядей, ни денег нет», – жалуется одна пользовательница. Сам продавец товара признался Elu24, что с доставкой действительно были проблемы, однако она постаралась со всеми договориться.

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Инфлюенсер Кендра Катрин Кённель, наткнулась на страницу, где продаются красивые пряди для наращивания славянского типа. «Там, где я обычно заказывала, в тот момент моей длины не было, а новые нужны были срочно», – вспоминает она, добавляя, что заказала пряди желаемой длины на данной странице.

Был сделан перевод почти на 200 евро, Кендра ждала свою посылку. К сожалению, вскоре начался настоящий балаган. «Я написала через два дня, мол, когда я смогу получить пряди и попросила код отслеживания посылки», – сказала она, добавив, что ответ был невнятным. Когда продавец заявил, что отправил посылку, то до Кендры она не дошла и через четыре дня после предполагаемой отправки.

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