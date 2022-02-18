Эстонские красотки обвиняют продавца прядей для наращивания волос в мошенничестве

Эстонские красотки обвиняют продавца прядей для наращивания волос в мошенничествеПродавец: с каждым может произойти ерунда
Пользователи Facebook-группы Ilumaailma must nimekiri («Черный список мира красоты») предостерегают от женщины, продающий пряди для наращивания волос славянского типа. Последняя якобы обещает отправить посылку, но та почему-то не доходит. «Сделала заказ 26 июля, но пока ни прядей, ни денег нет», – жалуется одна пользовательница. Сам продавец товара признался Elu24, что с доставкой действительно были проблемы, однако она постаралась со всеми договориться.