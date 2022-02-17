Александр Гудков раскрыл новые подробности о свадьбе в Латвии

На фото была запечатлена компания друзей Гудкова, которая что-то отмечала в ресторане на прибалтийском побережье. В кадр также попали предполагаемые молодожены: комик в светлом двубортном пиджаке и девушка в белом платье. Они держались за руки и выглядели счастливыми. «День любви, друзей и вредности. 13.07.2019», – так загадочно был подписан снимок.

Пользователи Сети тут же предположили, что Александр женился. Поводом для таких выводов стало и появление на его пальце обручального кольца. Вскоре выяснилось имя возможной супруги – Александра Гагаринская. Сам звезда юмористических шоу не комментировал изменения в личной жизни.

Однако недавно артист все-таки решился на откровения. В эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» он признался, что действительно уже три года как женат, а его избранницу зовут Саша. Подтвердилась и дата торжества – комик сообщил, что будет отмечать годовщину в июле. Вдаваться в остальные подробности он вновь отказался.

В личном блоге артист также предпочитает публиковать только кадры, связанные с профессиональной деятельностью или любимыми питомцами. Предусмотрительно закрыла свой профиль в Instagram и Гагаринская. Известно лишь, что девушка проживает в Латвии и уже девять лет поддерживает дружеские отношения с сестрой Александра – Натальей Гудковой.