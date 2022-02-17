Чем отличается сон мужчин и женщин

Мужчины и женщины отличаются, кроме всего прочего, и в том, что касается здорового сна. Женщинам нужно больше сна, чем мужчинам, статистически — на 20–30 минут каждую ночь. Кроме того, женщины «глубже» спят. У них не просто больше доля глубокого сна, они еще и сохраняют эту, такую важную для отдыха, стадию во второй половине жизни. Мужчины же ее со временем утрачивают, пишет vogue.ru.

Женщины отправляются в постель раньше мужчин, прежде всего в первой половине жизни. Зато им нужно немного больше времени, чтобы заснуть. Их латентность сна — таков официальный термин для скорости засыпания, — особенно в старшем возрасте, значительно выше, чем у мужской половины населения.

У мужчин старше 30 сон — довольно застывшая и спокойная рутина. Им сложнее менять время сна. У женщин, наоборот, более податливый ритм сна и бодрствования. Им лучше, чем мужчинам, удается раньше лечь в кровать, прикорнуть днем или не спать ночь.

Кроме генетических, телесных и психологических факторов, за разницу в устройстве сна отвечают женские половые гормоны. Из-за них у женщин не так явно выражено снижение температуры вечером, и период засыпания удлиняется. Чем больше крови транспортируется из тела в конечности, тем быстрее падает внутренняя температура тела. Поэтому теплые руки и ноги — верный признак подготовки ко сну. Однако у женщин руки и ноги часто холодные, потому что кровь не может до них добраться. Женские половые гормоны препятствуют необходимому для этого расширению сосудов. Поэтому спальные носки чаще можно встретить в женской постели. Если женщина уютно устраивается под боком у своего партнера, то тепло его тела заставляет расшириться ее сосуды и капилляры, и она быстрее засыпает. То есть партнер превращается в своего рода природное снотворное.

Почему женщинам труднее дается сон?

Можно было бы решить, что, если не брать в расчет холодные ноги, женщинам больше повезло со сном, чем мужчинам. Если все в порядке, то у женщины он действительно глубже и стабильнее, чем у мужчины. Однако если говорить о предрасположенности к бессоннице, то здесь первенство принадлежит женщинам, причем в любом возрасте. По различным данным, на двух-трех женщин, страдающих бессонницей, приходится только один мужчина.

Ночные размышления, которым мы иногда любим предаваться редко приводят к каким-либо решениям, они только не дают нам спать. У тех, кто умеет вечером отключиться от проблем и на ночь снять с себя ответственность, есть техническое преимущество.

Мужчины более толстокожие, чем женщины. Они лучше умеют дистанцироваться от проблем и оставлять их за порогом спальни. По этой причине у мужчин меньше проблем со сном.