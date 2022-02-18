Любители пиццы с пепперони предпочитают блондинок

Установлено, что любители пепперони выбирают, как правило блондинок. А вот поклонники мясной пиццы почему-то демонстрируют особую привязанность к рыжеволосым женщинам. Наконец, если кто-то заказывает пиццу с тунцом и другими морепродуктами, то этот человек, с высокой степенью вероятности, сделает выбор в пользу брюнеток. Причём данные выводы касаются не только мужчин, но и женщин, которые также в зависимости от выбора начинки для пиццы высказывали свои предпочтения по цвету волос и потенциальных партнёров. Увы, ничего не сказано о вкусах тех, кому по душе вегетарианская пицца, не содержащая ни мяса, ни рыбы, но имеющая, к примеру, много сыра и ананасов.
60% участников опроса полагают, что путь к чему-то сердцу лежит через желудок, а 55% надеются, что их возлюбленные разделят страсть к той или иной пище. Заказавшие это исследование представители одной из крупных сетей пиццерий полагают, что оно доказала существование тесной связи между пиццей и выбором партнёра для похода на свидание. Обнаружить настоящую любовь чрезвычайно сложно, и ответы на многие вопросы люди получают именно во время первых свиданий. Видимо, самым первым должен быть вопрос… о любимой пицце.