Любители пиццы с пепперони предпочитают блондинок

Установлено, что любители пепперони выбирают, как правило блондинок. А вот поклонники мясной пиццы почему-то демонстрируют особую привязанность к рыжеволосым женщинам. Наконец, если кто-то заказывает пиццу с тунцом и другими морепродуктами, то этот человек, с высокой степенью вероятности, сделает выбор в пользу брюнеток. Причём данные выводы касаются не только мужчин, но и женщин, которые также в зависимости от выбора начинки для пиццы высказывали свои предпочтения по цвету волос и потенциальных партнёров. Увы, ничего не сказано о вкусах тех, кому по душе вегетарианская пицца, не содержащая ни мяса, ни рыбы, но имеющая, к примеру, много сыра и ананасов.