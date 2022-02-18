95-летняя Елизавета II сообщила, что не может ходить

Британская королева Елизавета II на встрече с контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом в Виндзорском замке с трудом двигалась. Она всем телом опиралась на трость, но даже с ее помощью у королевы не получилось сделать хотя бы пару шагов. Daily Mail пишет, что у королевы отказывают ноги.