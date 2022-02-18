В царстве Гипноса: какими будут февраль и март для всех знаков Зодиака

18 февраля Солнце перейдет в заключительный знак зодиакального круга, в созвездие Рыб. Покровителями небесных тел станут Нептун и Юпитер. Как планеты будут управлять каждым знаком Зодиака?

Месяц с 18 февраля по 20 марта станет пророческим, уверена астролог. Многие ощутят себя в царстве бога сновидений Гипноса. В это время необходимо тщательно следить за сновидениями.

Так как месяц окажется непростым, все знаки Зодиака должны проявить благосклонность. Необходимо помочь тем, кто нуждается в защите — пожертвовать небольшие деньги или ненужные вещи, позаботиться о братьях меньших и домашних животных. Рыбы — знак жертвенности и поддержки, поэтому для привлечения благополучия необходимо помогать окружающим. На истинный путь вас могут наставить сны — в этот период они обладают уникальной силой.

Рак, Скорпион и Рыбы

Водные знаки зодиака получат пророческий дар. Решение текущих проблем может явиться Раку, Скорпиону и Рыбам в сновидениях.

«Что вы увидите во сне, во многом будет полезно. Сны откроют ваши глаза на окружающую действительность», — уверяет Алена Никольская.

Телец, Дева и Козерог

Земные знаки с 18 февраля по 20 марта будут очень чувствительными. Прозорливость Тельца, Девы и Козерога поможет читать людей как открытую книгу. В этот период необходимо обращать внимание на перипетии судьбы и окружающий мир. Тогда представителям земных знаков будет понятно, что хотят от них люди, зачем они совершают те или иные поступки, и как ситуация обстоит на самом деле.

«Вы будете экстрасенсом. Поэтому используйте дар на протяжении всего календарного месяца», — советует астролог.

Близнецы, Весы и Водолей

Месяц станет плодотворным для водных знаков Зодиака. Близнецы, Весы и Водолеи смогут постичь тайны, которые скрываются за вопросами работы и реализации.

«Возможно, кто-то прямо сейчас на вашем месте работы ведет себя не очень корректно. Сейчас вы узнаете всю правду», — уверена астролог.

Используйте этот период, чтобы вывести злоумышленников на чистую воду и обернуть ситуацию себе на пользу.

Овен, Лев и Стрелец

Для огненных знаков Зодиака наступающий период — возможность по-новому взглянуть на отношения с близкими.

«Используйте этот период, чтобы найти общий язык с младшими членами семьи и детьми», — советует астролог.

Сейчас звезды благоволят Овнам, Львам и Стрельцам, поэтому удастся подружиться даже с теми, кто до этого проявлял раздражение.

Алена Никольская утверждает, в период с 18 февраля по 20 марта всем знакам необходимо включить творческое воображение. Занимайтесь чем угодно: пишите картины, вышивайте, лепите и проявляйте творческое начало. Особенно удачны будут начинания в музыкальной сфере.

«Если у вас есть малейшие творческие задатки, обязательно их развивайте — поставьте голос, ходите на вокал, учитесь играть на музыкальном инструменте», — рекомендует астролог.