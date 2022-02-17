Как выглядит и живет девочка, озвучившая Машу в мультике «Маша и Медведь»

Озвучивать героиню юная артистка стала с семи лет. Режиссер сразу выделил ее неповторимый голос и пригласил на работу, которая затянулась на несколько лет. Маша говорила голосом Алины целых 52 серии, но, став старше, юная актриса переквалифицировалась в режиссера озвучивания из-за изменений в силу своего возраста.

Маша сделала Алину очень востребованной: ей предлагали работу в кино и, конечно, в мультфильмах — озвучивать или дублировать главных героинь. Услышать ее можно в роли Агнес из «Гадкий я», а также в мультфильмах «Жирафа», «Норм и несокрушимые». На ее счету несколько ролей в коротком и длинном метре.

Талантливая девушка два года назад окончила школу, сейчас получает высшее образование: готовится стать специалистом в области рекламы и PR. К слову, мечтает довести количество образований до трех, включая актерское.

На ее странице в Instagram заявлено, что она — актриса озвучивания и дубляжа, а также «первый и официальный голос Маши из мультфильма «Маша и Медведь».