Сестра Жанны Фриске объявила потрясающую новость
Слухи о том, что младшая сестра Жанны Фриске Наталья ждет ребенка, муссировались на протяжении долгого времени. Лишь сейчас Наталья выступила с официальным подтверждением, пишет Экспресс газета.
Слухи о том, что младшая сестра Жанны Фриске Наталья ждет ребенка, муссировались на протяжении долгого времени. Лишь сейчас Наталья выступила с официальным подтверждением, пишет Экспресс газета.
О том, что Наталья Фриске ждет ребенка, заговорили несколько дней назад. Якобы младшую сестру Жанны Фриске видели возле медицинского центра планирования семьи. Сама Наталья, которая обычно всегда была довольно откровенна с общественностью, в один момент ушла в тень. Она перестала публиковать свежие фотографии на своей официальной страничке в Instagram, а если и делались чем-то в stories, то это были видео, снятые крупным планом.
То есть было непонятно, что происходит с фигурой Натальи. Сама Фриске принципиально не комментировала информацию о своей беременности. И все же скрывать интересное положение Наталья уже не может. Поэтому она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с большим животом, и сделала заявление, что действительно ждет ребенка.
- призналась Наталья Фриске.
Младшая сестра Жанны Фриске дала понять, что решилась на откровенность из-за любопытства пронырливых журналистов. Якобы в поисках сенсации репортеры даже «все перевернули с ног на голову» и, ничего не зная, пишут «ерунду».
Отметим, что это долгожданный ребенок для Натальи. Будучи во втором браке она была беременна, но из-за переживаний за смертельно больную сестру перенесла выкидыш.