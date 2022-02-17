Сестра Жанны Фриске объявила потрясающую новость

О том, что Наталья Фриске ждет ребенка, заговорили несколько дней назад. Якобы младшую сестру Жанны Фриске видели возле медицинского центра планирования семьи. Сама Наталья, которая обычно всегда была довольно откровенна с общественностью, в один момент ушла в тень. Она перестала публиковать свежие фотографии на своей официальной страничке в Instagram, а если и делались чем-то в stories, то это были видео, снятые крупным планом.

То есть было непонятно, что происходит с фигурой Натальи. Сама Фриске принципиально не комментировала информацию о своей беременности. И все же скрывать интересное положение Наталья уже не может. Поэтому она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с большим животом, и сделала заявление, что действительно ждет ребенка.

Ну что же, уже скрывать нет смысла. Да, я жду малыша, и я безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз,

- призналась Наталья Фриске.

Младшая сестра Жанны Фриске дала понять, что решилась на откровенность из-за любопытства пронырливых журналистов. Якобы в поисках сенсации репортеры даже «все перевернули с ног на голову» и, ничего не зная, пишут «ерунду».