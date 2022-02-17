Мария Захарова сослалась на эстонского миколога, объясняя, почему шведам мерещатся дроны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

Шведским обозревателям опять мерещатся русские… на этот раз не подлодки, а дроны. Якобы в небе над стратегическими объектами инфраструктуры Швеции, включая атомные электростанции, стали появляться беспилотники неизвестного происхождения.

Естественно, «эксперты» сразу определили страну их производства и запуска. «Это демонстрация силы. Кто-то хочет показать, что на этих АЭС нет никакого оборудования для защиты от дронов. Преступники это со связями в России или пророссийские сепаратисты — остаётся только догадываться. Но я почти уверен, что без русских не обошлось», — выразил своё мнение директор компании по борьбе с дронами «My Defense» Дан Хермансен.

И хотя даже прокуратура Швеции после тщательно проведённого расследования о «таинственных светящихся точках в ночи над АЭС» сообщала, что никаких признаков иностранной разведывательной деятельности нет (об этом говорил, в частности, прокурор Х.Ирман в эфире «Шведского радио»), СМИ продолжают видеть в дронах руку Кремля, теперь уже инновационную.

Подлодки, видимо, уже не возбуждают воображение, а вот дроны — это что-то новенькое. Или старенькое?

Я читала, что в древние времена скандинавы, населявшие территорию сегодняшней Швеции, могучие викинги, перед боем в больших количествах употребляли галлюциногенные растения, вводя себя в «боевой транс». При этом им виделись чудесные картины своих битв с монстрами и драконами.

Ряд исследователей полагает, что яркий и самобытный скандинавский мифологический эпос был отчасти вызван пристрастием к «волшебным галлюциногенам».

Американский культуролог и историк медицины Майк Джей утверждал: «Огромное количество викторианского фольклора связывало грибы, в т.ч ядовитые, с эльфами и феями [мифическими существами в германо-скандинавском и кельтском народном творчестве], Полыми холмами [сказочное место Артурианского бретонского цикла] и невольным переносом рассказчика в волшебную страну, мир меняющихся перспектив, бурлящих стихийными духами».

А эстонский исследователь этноботаники и этномикологии Марет Саар полагал, что «употребление мухоморов (Amanita muscaria) преследовало в том числе и цель декламирования песен и эпических поэм, а также — призыва духов на свою сторону».

Но учёные до сих пор тему изучают. Этноботаник из Люблянского университета Карстен Фатур считает, что всё это время исследователи заблуждались насчет пристрастия берсерков к мухоморам. Викинги действительно употребляли некое психотропное вещество, но это точно были не мухоморы, тем более не во всех скандинавских странах они растут. Наиболее возможным кандидатом на эту роль Фатур назвал черную белену.