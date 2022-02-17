Эти имена были самыми популярными среди новоиспеченных родителей в Эстонии в январе

Зарегистрировано 16 пар близнецов, в том числе четыре пары мальчиков, четыре пары девочек и восемь смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано 320 рождений, в Харьюмаа – 132, на Хийумаа – 5, в Ида-Вирумаа – 53, в Йыгевамаа – 15, в Ярвамаа – 19, в Ляэнемаа – 7, в Ляэне-Вирумаа – 37, в Пылвамаа - 19, в Пярнумаа – 52, в Рапламаа – 20, на Сааремаа - 38, 115 в Тартумаа, 16 в Валгамаа, 31 в Вильяндимаа и рождение 26 детей в Вырумаа.

В январе самыми популярными именами для девочек были Мария (7), Эмилия и Ханна (6) и Алиса, Марта и Стелла (5). Мальчиков чаще всего называли Оскаром (10), Йоханнесом (7), а также Маркусом и Робином (6).

В январе был заключен 231 брак, из них 13 заключено нотариусом и 10 священнослужителями. Расторгнуто 144 брака. В январе прошлого года был заключен 251 брак, 167 пар развелись.

В январе было зарегистрировано 1586 смертей по сравнению с 1670 за тот же период прошлого года.

Новое имя получили 157 человек, в том числе изменили имя 29 человек, фамилию - 116 человек, а имя и фамилию - 12 человек. Сменили имена 115 женщин и 42 мужчины. В январе 2021 года имя сменили 129 человек.