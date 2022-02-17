Мужчина женился на 14 женщинах и жил за их счет

65-летний Рамеш Чандра Свейн впервые женился в 1979 году и за время своих похождений успел обзавестись пятью детьми. Примерно с 2010 года он начал охотиться на разведенных состоятельных женщин, представляясь им различными именами. Все жены жили в разных штатах и не знали о существовании друг друга.

По версии полиции, сразу после свадьбы Свейн начинал просить у очередной жены деньги и требовал переписать на него имущество. Добившись своего, он исчезал, передает Lenta.ru.

Обман вскрылся благодаря одной из его жертв. Учительница, на которой женился Свейн, заметила в его телефоне сообщения от других женщин, связалась с ними и выяснила, что он женат и на них. После этого шокированная индианка обратилась в полицию.