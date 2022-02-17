Выигравшая олимпийскую бронзу Келли Силдару празднует 20-летие

«Сегодня мой день рождения!» - пишет Силдару в новом посте в Instagram, в котором уже появилось много поздравлений.

Помимо поздравлений с днем рождения, в комментариях ей также желают успехов в финале гонки по хафпайпу 18 февраля.

Келли Силдару родилась 17 февраля 2002 года в Таллинне. Она лучшая лыжница в Эстонии и бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Пекине.

Силдару – первая чемпионка мира по фристайлу из Эстонии, победительница соревнований X Games и самая молодая в мире двукратная победительница X Games, шестикратная чемпионка мира среди юниоров.

Брат Келли Генри Силдару тоже занимается фристайлом.

Келли состоит в отношениях со своим тренером Михкелем Устав.