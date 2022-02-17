Алар Карис поддержал Украину, поужинав в украинском ресторане Таллинна

На состоявшемся в понедельник утром кабинетном совещании правительства Эстонии премьер-министр Кая Каллас призвала каждого жителя страны, учреждение и компанию подумать, что можно сделать, «если кризис в Украине перерастет в военное нападение, которое может затронуть всех».

Первым на её призыв откликнулся наш президент и сделал это весьма креативно, поужинав с коллегами в украинском трактире «Хуторок». За трапезой он отведал соленья, вареники с разными начинками, деруны. Но особенно ему понравились сырники.