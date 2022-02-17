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Алар Карис поддержал Украину, поужинав в украинском ресторане Таллинна

Алан Карис посетил украинский трактир "Хуторок" в Таллинне. ФОТО: личный архив

16 февраля был день икс, когда, по многочисленным заявлениям, Россия должна была начать вторжение на Украину. Войны не случилось, но многие публичные персоны не упустили возможность выразить поддержку Украине. В их числе наш президент Алар Карис, который отправился поужинать в украинский трактир «Хуторок» в Таллинне.

На состоявшемся в понедельник утром кабинетном совещании правительства Эстонии премьер-министр Кая Каллас призвала каждого жителя страны, учреждение и компанию подумать, что можно сделать, «если кризис в Украине перерастет в военное нападение, которое может затронуть всех».

Первым на её призыв откликнулся наш президент и сделал это весьма креативно, поужинав с коллегами в украинском трактире «Хуторок». За трапезой он отведал соленья, вареники с разными начинками, деруны. Но особенно ему понравились сырники. 

В этот день в «Хуторке» был банкет, но заведение не пришлось закрывать на спецобслуживание. Всё было очень демократично. Карис пробыл там довольно продолжительное время, наслаждаясь кухней и украинскими песнями. Работники кафе ресторана отметили, что он не отказал им в фото на память. 

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