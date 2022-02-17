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«Лучше прямо здесь и умереть»: Алентова рассказала о неудачной пластике

Вера Алентова ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

У 79-летней российской актрисы Веры Алентовой вышла автобиографическая книга «Все не случайно». В ней она вспоминает различные истории из своей жизни, в том числе рассказывает и о пластических операциях. У нее их было пять, и большая часть прошла благополучно. Кроме одного случая.

Однажды я поехала в другой город к врачу с совсем другой проблемой, которой не занимались в Москве. Оказалось, что врач ко всему прочему делает и пластику лица. Но пластику не обычную, а, по его словам, новейшую: он вкалывает ваш собственный жир вам в лицо и считает, что стареющему лицу это на пользу, поскольку с возрастом лица худеют,

— делится воспоминаниями артистка.

Во время разговора с врачом Алентова, чтобы его не обижать, ответила, что, «может быть, когда-нибудь» попробует его новейший метод. Тот воспринял это как согласие и провел операцию: вколол жир в лицо актрисы. По словам звезды, когда она очнулась после наркоза, то увидела «ужас» и поймала себя на мысли, что хочет «прямо здесь умереть», пишет VM.ru.

На тот момент у Алентовой серьезно изменилось лицо: сдвинулись контуры, утяжелилась нижняя челюсть. Актриса перестала быть похожей на себя, но не прекратила выступать. Это, конечно, замечали поклонники, но рассказать о ситуации артистка решилась только в автобиографии.

Лицо начало восстанавливаться только спустя два года. Близкие звезды и она сама пытались дозвониться до доктора, чтобы узнать точный состав вколотого вещества. Потому что артистка была уверена, что жир должен уйти через год, но даже с регулярными массажами на это понадобилось вдвое больше времени. При этом в суд на клинику Алентова подавать не стала, но считает, что врач за непрофессионализм должен быть наказан. В той же клинике у нее еще и вытащили все деньги из кошелька.

Однако актриса не разочаровалась в пластической хирургии и уверена, что врачи делают благое дело: помогают людям бороться с признаками старения.

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