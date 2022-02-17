Трон, золотые подсвечники и гигантский камин: как выглядит гостиная во дворце Пугачевой

72-летняя прославленная певица вместе с мужем, 45-летним шоуменом Максимом Галкиным, и двумя маленькими детьми Лизой и Гарри давно живет в подмосковной деревне Грязь. Именно там ее любимый супруг построил для семейства самый настоящий дворец с соответствующими интерьерами.

Одно из основных мест в особняке – огромная гостиная, в которой Пугачева и ее избранник с удовольствием встречают друзей и родственников. Сегодня юморист разместил в Инстаграме видео, на котором можно оценить роскошное убранство помещения.

Так, гостиная внешне поделена на две зоны – обеденную и для отдыха. В каждой из них имеется по красивому столу. Релакс-зона начинается внушительными колоннами, украшенными лепниной. Здесь расположен камин, размер которого весьма превышает стандартный. А прямо у камина – кресло, расшитое настолько богато, что его смело можно назвать троном. Помимо этого, по всему пространству можно увидеть позолоченные подсвечники.