«Такую шею видела у Фриске»: гример Заворотнюк рассказала о начале ее болезни

Уже три года СМИ и фанаты следят за новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк.

Российская актриса продолжительное время скрывается от публики – силы и время звезда «Моей прекрасной няни» тратит на реабилитацию после удаление опухоли. Напомним, Анастасии Заворотнюк был поставлен диагноз глиобластома, от такого же онкологического заболевания умерла певица Жанна Фриске.

Как пишет портал woman.ru, первые сигналы о болезни Заворотнюк были еще раньше. На съемках «Моей прекрасной няни» актриса падала в обмороки, у нее часто болела голова. Гример Анастасии Заворотнюк рассказала, что ее состояние списывали на диеты, усталость. Когда актриса падала в обморок во время съемок, группа думала, что это из-за недоедания. Из-за чувствительной кожи Заворотнюк требовала, чтобы макияж ей наносили на лицо только новыми кисточками, и все же часто мучилась от аллергий, воспалений.

Состояние шеи Заворотнюк вызывало большие вопросы – в отличие от подтянутого лица шея была, как «печеное яблоко». «Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса», — добавила гример.