Измученная болезнью Анастасия Волочкова делает уколы в голову

Анастасия Волочкова, едва оправившись от потери банщика Сережи, столкнулась с новой бедой. Она измучена болезнью – лысеет. С этой пикантной проблемой эпатажная балерина обратилась в клинику, где специалисты помогают ей восстановить шевелюру.

Артистка переносит очень болезненные процедуры. Ей делают уколы в голову, чтобы остановить выпадение оставшихся волос и простимулировать рост новых. «Друзья, я нашла спасителя для моих убитых волос. Причем, что самое интересное, иголок я боюсь, и никогда не колола их в свое лицо, но согласилась сделать ботокс для волос», – заявила Анастасия в блоге.

Во время процедуры балерина едва терпела боль, постоянно морщась и хватаясь руками за лицо. «Иголочка ровно четыре миллиметра, бояться не стоит, – успокоила паникующую балерину косметолог. – Процедура направлена против выпадения, для стимуляции роста новых волос».

Однако силы духа Волочковой ей еще понадобится. Ведь впереди у нее еще не один визит к доктору. Чтобы восстановить роскошную шевелюру, раз в несколько месяцев Анастасия должна будет приходить за новой порцией препарата.

Инъекции способны уменьшить жирность кожи головы и помочь создать прикорневой объем. Эффект от таких процедур длится от трех до шести месяцев.