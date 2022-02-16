Композитор фильма «Танцор диско» и автор хита «Джимми, Джимми, Ача, Ача» скончался во сне

Еще в январе 69-летнего композитора доставили в больницу. Почти месяц он провел в клинике, но вместо того, чтобы пойти на поправку, стал чувствовать себя хуже. 18 дней назад его перевели в реанимацию. Последние дни он был в критическом состоянии, действия врачей не приносили результата. «Он умер из-за обструктивного апноэ (остановка дыхания) во сне около полуночи», – сообщают представители знаменитости.

Именно Лахири пришла идея добавить диско-стиль в индийское кино в 1970-1980-х годах. Он написал музыку к таким кинохитам, как «Танцор диско», «Танцор диско-2», «Любовь-любовь» и многим другим.

Больше всего публике знаком хит Лахири Jimmy, Jimmy, Aaja, Aaja, который популярен до сих пор. Помимо этого, музыкант записал более 100 песен, снялся в 400 фильмах как актер.