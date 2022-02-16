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После двух лет молчания к нам возвращается Jazzkaar

Джазовый фестиваль ФОТО: Shutterstock

Весенний праздник джаза, который вновь пройдет в апреле после более чем двухлетнего перерыва, опубликовал долгожданную программу. Звездами фестиваля Jazzkaar 2022, который в этом году будет проводиться с 24 апреля по 1 мая, станут легендарный саксофонист Кенни Гарретт, звезда игры на мандолине Гамильтон де Холанда, трубач Авишай Коэн и вокальная джазовая дива Ди Ди Бриджуотер.

Музыканты из 14 разных стран выйдут на сцены Таллиннского международного фестиваля Jazzkaar, проводимого в 33-й раз, с новыми композициями, концертными форматами, трибьютами и музыкальными составами: «В ближайшие пару лет мы снова сможем предложить любителям джаза такую же насыщенную программу, как и до пандемии. К программе присоединилось много новых талантливых музыкантов, чей дебют на фестивале заслуживает внимания. Я рада, что после долгого перерыва мы снова встретимся на весеннем празднике джаза в апреле», – отмечает художественный руководитель фестиваля Анне Эрм.

На концерте, открывающем фестиваль, прозвучит совместное произведение эстонских джазовых композиторов – пианиста Йоэля Реммеля и контрабасиста Пеэду Касся – «Ода лесу», посвященная эстонскому лесу, его силе и необходимости его сохранения. Свое 50-летие отпразднует на фестивале Jazzkaar гитарист Яак Соояэр. Многие отечественные артисты порадуют поклонников джаза новыми творениями и новыми аранжировками. 

Главные звезды Jazzkaar – исполнители, удостоившиеся премии «Грэмми»: американская джазовая дива Ди Ди Бриджуотер с биг-бэндом Estonian Dream и легендарный саксофонист Кенни Гарретт с музыкой со свежего студийного альбома Sounds From The Ancestors. Посетить концерт Ди Ди Бриджуотер публика сможет благодаря содействию торгового центра Viru Keskus. Бразильская звезда игры на мандолине Гамильтон де Оланда со своим трио воплотит в жизнь вечнозеленые композиции Антониу Карлоса Жобина, абсолютного классика босса-новы. Израильский трубач Авишай Коэнпривезет на фестиваль Jazzkaar особый состав ансамбля Big Vicious с двумя барабанщиками и двумя гитаристами.

Организаторы Jazzkaar рады, что на фестиваль приедут зарубежные артисты, которых публика с нетерпением ждала – феноменальная шведская группа Dirty Loops, пополнившая созвездие джазовых вокалистов француженка Сириль Эме; а британский музыкант Лейфур Джеймс откроет для слушателей магию клавишных и электроники. В сотрудничестве с фестивалем Jazzkaar, музыкальными городами ЮНЕСКО Таллинном и Катовице, а также Катовицкий фестивалем JazzArt, в Эстонию впервые прибудут ансамбль компании грамзаписи ECM Квартет Мацея Обары и состав trio_io, расширяющий кругозор своим творчеством в стиле фри-джаз.

В восьмой раз Jazzkaar пройдет во вдохновляющем Творческом городке Теллискиви, а фестивальные концерты публика увидит также в Тарту, Вильянди, Раквере, Курессааре и Хаапсалу, сообщает piletilevi.ee.

Таллиннский международный фестиваль Jazzkaar – крупнейший джазовый фестиваль в странах Балтии, который проводится с 1990 года. Фестиваль награжден знаком качества Европейской фестивальной ассоциации (EFFE), а эстонская музыкальная индустрия присудила Jazzkaar титул «лучшего музыкального фестиваля Эстонии».

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