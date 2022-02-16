После двух лет молчания к нам возвращается Jazzkaar

Музыканты из 14 разных стран выйдут на сцены Таллиннского международного фестиваля Jazzkaar, проводимого в 33-й раз, с новыми композициями, концертными форматами, трибьютами и музыкальными составами: «В ближайшие пару лет мы снова сможем предложить любителям джаза такую же насыщенную программу, как и до пандемии. К программе присоединилось много новых талантливых музыкантов, чей дебют на фестивале заслуживает внимания. Я рада, что после долгого перерыва мы снова встретимся на весеннем празднике джаза в апреле», – отмечает художественный руководитель фестиваля Анне Эрм.

На концерте, открывающем фестиваль, прозвучит совместное произведение эстонских джазовых композиторов – пианиста Йоэля Реммеля и контрабасиста Пеэду Касся – «Ода лесу», посвященная эстонскому лесу, его силе и необходимости его сохранения. Свое 50-летие отпразднует на фестивале Jazzkaar гитарист Яак Соояэр. Многие отечественные артисты порадуют поклонников джаза новыми творениями и новыми аранжировками.

Главные звезды Jazzkaar – исполнители, удостоившиеся премии «Грэмми»: американская джазовая дива Ди Ди Бриджуотер с биг-бэндом Estonian Dream и легендарный саксофонист Кенни Гарретт с музыкой со свежего студийного альбома Sounds From The Ancestors. Посетить концерт Ди Ди Бриджуотер публика сможет благодаря содействию торгового центра Viru Keskus. Бразильская звезда игры на мандолине Гамильтон де Оланда со своим трио воплотит в жизнь вечнозеленые композиции Антониу Карлоса Жобина, абсолютного классика босса-новы. Израильский трубач Авишай Коэнпривезет на фестиваль Jazzkaar особый состав ансамбля Big Vicious с двумя барабанщиками и двумя гитаристами.

Организаторы Jazzkaar рады, что на фестиваль приедут зарубежные артисты, которых публика с нетерпением ждала – феноменальная шведская группа Dirty Loops, пополнившая созвездие джазовых вокалистов француженка Сириль Эме; а британский музыкант Лейфур Джеймс откроет для слушателей магию клавишных и электроники. В сотрудничестве с фестивалем Jazzkaar, музыкальными городами ЮНЕСКО Таллинном и Катовице, а также Катовицкий фестивалем JazzArt, в Эстонию впервые прибудут ансамбль компании грамзаписи ECM Квартет Мацея Обары и состав trio_io, расширяющий кругозор своим творчеством в стиле фри-джаз.

В восьмой раз Jazzkaar пройдет во вдохновляющем Творческом городке Теллискиви, а фестивальные концерты публика увидит также в Тарту, Вильянди, Раквере, Курессааре и Хаапсалу, сообщает piletilevi.ee.