Бондарчук отправится в кругосветный полет на воздушном шаре
Режиссер Игорь Волошин снимет фильм "Повелитель ветра" о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове, главную роль сыграет Федор Бондарчук, сообщает ria.ru.
Режиссер Игорь Волошин снимет фильм "Повелитель ветра" о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове, главную роль сыграет Федор Бондарчук, сообщает ria.ru.
«Феномен Федора Конюхова доказывает, что физические возможности человека – безграничны, а человеческого духа – непостижимы. Все это автоматически делает его героем блокбастера. Мы хотим снять фильм о нашем современнике, пример которого послужит не одному поколению – дерзать и быть свободными творцами своей жизни», - рассказывает Волошин.
В основу сюжета фильма ляжет кругосветный полет на воздушном шаре, который Конюхов совершил за 11 дней в 2016 году и установил мировой рекорд. Съемки начнутся в апреле 2022 года. Продюсерами картины станут Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Денис Баглай и исполнитель главной роли Федор Бондарчук.
«В современном мире кажется, что все дороги уже исхожены и нанесены на карты, а поездка куда-то на самолете или на поезде превращается в обыденное, практически бытовое событие. Тем интереснее исследовать судьбу человека, который вернул этому действию дух первооткрывательства и ощущение настоящего чуда. Федор Конюхов — пионер нашего времени, путешественник в подлинном смысле этого слова. Большой подарок и честь играть такого героя и общаться с ним в рамках подготовки к съемкам», - отметил Бондарчук.
Федор Конюхов — российский путешественник, воздухоплаватель, альпинист, писатель и художник. Он совершил более 50 экспедиций в самые опасные и неизведанные точки земного шара, среди них пять кругосветных плаваний, пересечение Атлантики и Тихого океана. Он стал первым человеком на Земле, который смог достичь пяти полюсов планеты и покорить все высочайшие горные вершины.