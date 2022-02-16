Бондарчук отправится в кругосветный полет на воздушном шаре

«Феномен Федора Конюхова доказывает, что физические возможности человека – безграничны, а человеческого духа – непостижимы. Все это автоматически делает его героем блокбастера. Мы хотим снять фильм о нашем современнике, пример которого послужит не одному поколению – дерзать и быть свободными творцами своей жизни», - рассказывает Волошин.

В основу сюжета фильма ляжет кругосветный полет на воздушном шаре, который Конюхов совершил за 11 дней в 2016 году и установил мировой рекорд. Съемки начнутся в апреле 2022 года. Продюсерами картины станут Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Денис Баглай и исполнитель главной роли Федор Бондарчук.

«В современном мире кажется, что все дороги уже исхожены и нанесены на карты, а поездка куда-то на самолете или на поезде превращается в обыденное, практически бытовое событие. Тем интереснее исследовать судьбу человека, который вернул этому действию дух первооткрывательства и ощущение настоящего чуда. Федор Конюхов — пионер нашего времени, путешественник в подлинном смысле этого слова. Большой подарок и честь играть такого героя и общаться с ним в рамках подготовки к съемкам», - отметил Бондарчук.