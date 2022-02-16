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Застрявший в ласнамяэском лифте: мне ответили, что у техника обеденный перерыв
Комментарии обслуживающей фирмы и Департамента городского имущества

Лифт в одном из подъездов в доме по улице Лоометса, 6 ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

8 февраля мужчина, проживающий в принадлежащем городу многоквартирном доме в Ласнамяэ, застрял в лифте. Из лифта он позвонил по номеру аварийной службы, где ему якобы ответили, что техник на обеденном перерыве. Исполнительный руководитель отвечающей за лифт фирмы Тармо Прикк приносит извинения за ситуацию, но опровергает утверждение, что техник был недоступен из-за обеденного перерыва: «Этот случай определенно обусловлен коронавирусом». По данным Департамента городского имущества, у компании и ранее возникали проблемы с исполнением договора.

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8 февраля в 13:00 мужчина, застрявший в лифте жилого дома в Ласнамяэ, позвонил по номеру экстренной помощи. По данным Спасательного департамента, мужчина ранее звонил по номеру аварийной службы, где ему было сказано, что техник находится на обеде и точно неизвестно, когда он сможет приехать.

Примерно через десять минут, в 13:16, прибывшие на место спасатели помогли задыхавшемуся и взмокшему мужчине выбраться из лифта.

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