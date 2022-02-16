К Дарье Донцовой вернулась болезнь

69-летняя Дарья Донцова всерьез боролась за свою жизнь: прошла 18 курсов химиотерапии, а также четыре сложнейшие операции. В итоге ей удалось победить болезнь. С тех пор автор детективов постоянно проходит обследование и наблюдается у специалистов, тщательно следя за любыми изменениями в организме. Но, похоже, проблема опять вернулась, пишет starhit.ru.

Об этом Донцова рассказала в беседе с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ. В эфире ток-шоу «Секрет на миллион» писательница призналась: «Звоночек звякнул, а раз он звякнул, надо его проверить. Меня охватил такой ужас». Знаменитость в анонсе выпуска не уточнила, что же с ней происходит и что говорят врачи, ограничилась лишь фразой: «Мы будем лечиться».

Радует, что звезду детективного жанра поддерживает семья. Родные всегда рядом с Дарьей и готовы в любой момент помочь. Они стойко переносят все известия о здоровье Донцовой. «У нас не принято дома впадать в истерику. Этот итальянский дворик немножко не наш стиль», — заявила автор.

Поклонники ошарашены новым признанием звезды. Для многих Дарья Аркадьевна — символ борьбы со страшной болезнью. На протяжении многих лет писательница помогала благотворительным фондам, которые борются за женщин, больных раком, перечисляла туда крупные суммы, а также выступала с лекциями по всей России, призывая прекрасный пол чаще проходить обследования и следить за своим здоровьем.