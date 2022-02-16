Ученые выяснили, какой транспорт предпочитают геи

Исследователи проанализировали данные о трех млн домохозяйств, включавших людей работоспособного возраста. Как выяснилось, на 3% больше женщин и на 7% больше мужчин, состоявших в однополых парах, предпочитали добираться на работу на общественном транспорте по сравнению с гетеросексуальными участниками исследования, передает Gazeta.ru.

Кроме того, мужчины в однополых парах на 69% чаще добирались на работу менее распространенными способами — например, на велосипеде или пешком. Также такие мужчины на 45% чаще работали из дома.

Вероятно, дело в том, что представители ЛГБТ более ответственно относятся к окружающей среде, полагают авторы работы. Они также изучили результаты опроса 450 геев, лесбиянок и бисексуалов о том, насколько их беспокоят вопросы загрязнения окружающей среды, ее охраны, развития альтернативных источников энергии. Выяснилось, что представителей ЛГБТ эти аспекты волнуют на 10% чаще, чем гетеросексуалов.

«Наше исследование показывает, что работающие мужчины и женщины в однополых парах добираются на работу более здоровыми и экологичными способами, чем мужчины и женщины в разнополых парах», — отмечают исследователи.