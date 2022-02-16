Певица Слава ложится под нож

Артистка ответственно подошла к делу и уже нашла врача, который проведет ей операцию. Она отметила, что хирург проверенный, так как его порекомендовала приятельница. Стоит отметить, что за преображение придется заплатить немаленькую сумму. Так, цена коррекции груди достигает четырех миллионов рублей. К радости Славы, клиника сделала ей неплохую скидку, сообщают dni.ru.

Также певица поделилась, что ей предлагали сделать еще некоторые процедуры, однако она отказалась. Она отметила, что самое главное – это похудеть до старого веса. «Мне сказали, что мне надо еще там отрезать, сям», – делится артистка. Однако она категорически не согласна с врачами, а потому отвергла их предложение.