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Певица Слава ложится под нож

Певица Слава ФОТО: SCANPIX

Певица Слава в последнее время работает над своей внешностью. Так, артистка скинула семь килограммов и планирует идти дальше. Звезда заявила, что у нее в планах на будущее маммопластика. Так, женщина призналась, что хочет подтянуть бюст, чтобы он был повыше.

Артистка ответственно подошла к делу и уже нашла врача, который проведет ей операцию. Она отметила, что хирург проверенный, так как его порекомендовала приятельница. Стоит отметить, что за преображение придется заплатить немаленькую сумму. Так, цена коррекции груди достигает четырех миллионов рублей. К радости Славы, клиника сделала ей неплохую скидку, сообщают dni.ru.

Также певица поделилась, что ей предлагали сделать еще некоторые процедуры, однако она отказалась. Она отметила, что самое главное – это похудеть до старого веса. «Мне сказали, что мне надо еще там отрезать, сям», – делится артистка. Однако она категорически не согласна с врачами, а потому отвергла их предложение.

Напомним, что исполнительница сильно поправилась после новогодних праздников. Она призналась, что набрала десять килограммов. Однако она взяла себя в руки и начала активно худеть ради съемок нового клипа.

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