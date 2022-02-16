Стали известны подробности многомилионной вечеринки Насти Ивлеевой

В этом году Ивлеева, по всей видимости, решила снова устроить самую обсуждаемую вечеринку, несмотря на огромные расходы. Торжество будет называться «Темная сторона балета». Ивлеева уже подготовила подробный список вещей, которые можно использовать в качестве нарядов для вечеринки. В нем значатся предметы гардероба от Louis Vuitton, Mugler, Alexander McQueen и других люксовых брендов.

Также звезда продумала меню и шоу-программу вечеринки. Известно, что развлекать гостей именинницы будут рэпер Платина и французская певица Коко Хлое. Пройдет же праздник в здании президиума РАН на Ленинском проспекте.

В числе приглашенных на день рождения Ивлеевой наверняка окажутся блогеры Эльдар Джарахов и Юлия Коваль, журналистка Ксения Собчак и другие известные деятели соцсетей. Снова ожидается и Алла Пугачева, пришедшая в прошлом году в компании супруга Максима Галкина.

Свое 30-летие Ивлеева отпраздновала поистине с барским размахом. На вечеринке присутствовали около 170 именитых гостей, в том числе Филипп Киркоров, Лолита, Кирилл Серебренников, Моргенштерн, Даня Милохин.