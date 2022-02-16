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Пьяные родители морили голодом грудничков-близнецов несколько дней

Бедность. Кукла. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В Москве в квартире в районе Перово нашли двух младенцев в тяжелом состоянии, их госпитализировали, передает Gazeta.ru.

Как выяснилось, братьев-близнецов долгое время не кормили. Их родители были обнаружены в состоянии сильного алкогольного опьянения. Младенцы проживали в полном хаосе: горы немытой посуды, разбросанные вещи, грязное белье, пыль, остатки упаковок от товаров, разбитые цветочные горшки и разодранные обои.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей...» — уточнили в пресс-службе ведомства.

Попавшим в медучреждениям мальчикам по 8 месяцев. Во время расследования установлено, что ранее родители уже лишались родительских прав в отношении других детей.

Сейчас дети, обнаруженный в жилье ул. Плеханова в тяжелом состоянии, находятся под наблюдением врачей.

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