Пьяные родители морили голодом грудничков-близнецов несколько дней

Как выяснилось, братьев-близнецов долгое время не кормили. Их родители были обнаружены в состоянии сильного алкогольного опьянения. Младенцы проживали в полном хаосе: горы немытой посуды, разбросанные вещи, грязное белье, пыль, остатки упаковок от товаров, разбитые цветочные горшки и разодранные обои.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей...» — уточнили в пресс-службе ведомства.

Попавшим в медучреждениям мальчикам по 8 месяцев. Во время расследования установлено, что ранее родители уже лишались родительских прав в отношении других детей.