Муж застреленной Болдуином оператора Хатчинс подал в суд на актера

«Ответчик Болдуин и другие ответчики по этому делу не выполнили стандартные для отрасли проверки безопасности и не соблюдали основные правила безопасности при использовании настоящего оружия для создания фильма «Ржавчина», что имело фатальные последствия», — говорится в иске, который был направлен в окружной суд штата Нью-Мексико.

В заявлении отмечается, что ответчики могли предотвратить смерть оператора, если бы не игнорировали жалобы на нарушения правил безопасности.