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Пластика и баснословные деньги: эстонская светская львицы выложила крупную сумму за участие в Miss Global

Мэрилин Нау ФОТО: Erakogu

В гостях на передаче Seitsmesed на TV3 побывала блогер Мэрилин Нау, которая вскоре будет представлять Эстонию на конкурсе Miss Global. Она рассказала о суммах, потраченных на косметику и одежду, которые ей необходимы для участия в конкурсе.

«Для конкурса красоты нужны спонсоры точно так же, как и для спортивного соревнования. Вам нужен кто-то, кто будет это финансировать. Это очень дорого», - комментирует Нау. Сама красотка инвестировала значительные средства в косметические товары и в одежду. «Это может достигать 10 000 евро», - говорит она о возможной сумме, необходимой для участия в конкурсе. Продукты красоты, без которых Мэрилин точно не может обойтись, - это кремы для загара, различные масла и спреи для волос.

Помимо крупных трат, Мэрилин привела в порядок свою диету и режим физических упражнений. Девушка недавно рассказала на своей страничке в Instagram, что похудела на восемь килограммов для участия в конкурсе.

Однако многие идут на еще большие крайности. «Люди частенько ложатся под нож ради конкурсов красоты», - утверждает Нау, добавляя, что она не делала никаких косметических операций. 

Странно, что блогер забыла упоминуть об операции по увеличению груди.

«Конкурсы всегда казались мне очень интересными», - говорит Нау, представляющая на Miss Global Эстонию. Конкурс «Мисс Глобал» пройдет в Индонезии в мае, призовой фонд конкурса составляет 20 000 евро. 

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