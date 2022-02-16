«Как он восхищался Кристиной»: из-за чего на самом деле распался брак Аллы Пугачевой

Имена главных мужчин в жизни Аллы Борисовны оставались на слуху даже после их развода с певицей. Миколас Орбакас, Александр Стефанович, Евгений Болдин и Филипп Киркоров не раз попадали на страницы прессы из-за своих браков с Примадонной отечественной эстрады. Причем Стефанович при жизни сам время от времени старался задеть Аллу Борисовну.

Как теперь рассказывает одна из бывших женщин Александра Борисовича, кинорежиссер и певица плохо расстались. После развода артист никак не мог успокоиться, что это он стал «бывшим мужем Пугачевой», а не она — «бывшей женой Стефановича». Но при этом гадостей в адрес Примадонны Александр Борисович никогда себе не позволял говорить. По большому счету он продолжал ей восхищаться несмотря ни на что.

«Когда мы с ним жили, я замечала, что его ранило то, что не Пугачёву называют бывшей женой Стефановича, а его величают бывшим мужем Пугачевой. По большому счету Александр Борисович говорил про Аллу только хорошее. Свои чувства к ней Стефанович пронес через всю жизнь, это надо признать. Жизнедеятельность гениальной артистки никогда не оставляла его равнодушным. Поэтому он ее всегда «покусывал» в своих выступлениях на телевидении», — рассказала экс-возлюбленная Стефановича Элина Зайцева.

Творческая ревность, по мнению Зайцевой, погубила брак двух артистов. Якобы Александр Борисович не смог смириться с возрастающей популярностью супруги. По мнению Элины, Стефанович просто не представлял, насколько популярной Алла Борисовна станет. «Расставание же с Аллой Борисовной произошло из-за того, что она не хотела общаться на тех условиях, которые он ей мог предложить. Она чувствовала свою мощь, свое предназначение, она видела тот путь, по которому должна была идти, и Александра Борисовича на этом пути не было», — подчеркнула Элина.