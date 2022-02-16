Поцелуй или объятия? Что полезнее для здоровья и любовных отношений человека

Многие люди жалуются на недостаток прелюдии при занятиях любовью. Кому-то не хватает прикосновений губ любимого человека, а кто-то мечтает оказаться в «медвежьих» объятиях партнера. Оказалось, что поцелуи и объятия необходимы не только для удовольствия, но и для здоровья. О пользе поцелуев и объятий 5-tv.ru рассказала врач-эндокринолог Мария Васильева.

По словам специалиста, у человека есть три зоны восприятия.

Внешняя зона восприятия отвечает за осознание происходящего снаружи, вне границ тела.

Внутренняя зона восприятия — то, что происходит под кожей. Кожа — это граница между внутренней и внешней средой, а по состоянию кожи можно опознать симптомы какого-либо заболевания (например, контактного дерматита или нейродермита).

Ментальная зона восприятия — то, что происходит в нашем сознании ежесекундно.

Как поцелуи и объятия влияют на состояние человека

Поцелуи влияют сразу на три зоны восприятия. В случае с внешней зоной нежные прикосновения губ сигнализируют, что среда безопасна. Тело автоматически расслабляется.

«Происходит влияние симпатической нервной системы, то есть адреналина, и парасимпатической нервной системы — неуруса вагуса. Нервная система расслабляется, и человек чувствует себя в безопасности. У него улучшается дыхание, снижается давление и замедляется пульс»,

— утверждает специалист.

На коже находится большое количество рецепторов, связанных и с периферической, и с центральной нервной системой. Поэтому поцелуи и объятия снижают влияние стрессовых воздействий и уровень выработки «гормона стресса» кортизола. Прикосновения губ расслабляют и снижают напряжение мышц.

В этот момент вырабатывается гормон окситоцин, который отвечает за эмоциональную привязанность человека.

«Если мы говорим о восприятии ментальном, то поцелуи и объятия возвращают из привычных ежедневных автоматизмов человека в „здесь“ и „сейчас“. Поэтому очень важно держать за руку или обнимать тяжелых больных. Это возвращает пациента в реальность»,

— убеждена эндокринолог.