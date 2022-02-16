Поцелуй или объятия? Что полезнее для здоровья и любовных отношений человека
Тактильные проявления теплых чувств влияют не только на возбудимость, но и на здоровье партнеров.
Тактильные проявления теплых чувств влияют не только на возбудимость, но и на здоровье партнеров.
Многие люди жалуются на недостаток прелюдии при занятиях любовью. Кому-то не хватает прикосновений губ любимого человека, а кто-то мечтает оказаться в «медвежьих» объятиях партнера. Оказалось, что поцелуи и объятия необходимы не только для удовольствия, но и для здоровья. О пользе поцелуев и объятий 5-tv.ru рассказала врач-эндокринолог Мария Васильева.
По словам специалиста, у человека есть три зоны восприятия.
Поцелуи влияют сразу на три зоны восприятия. В случае с внешней зоной нежные прикосновения губ сигнализируют, что среда безопасна. Тело автоматически расслабляется.
— утверждает специалист.
На коже находится большое количество рецепторов, связанных и с периферической, и с центральной нервной системой. Поэтому поцелуи и объятия снижают влияние стрессовых воздействий и уровень выработки «гормона стресса» кортизола. Прикосновения губ расслабляют и снижают напряжение мышц.
В этот момент вырабатывается гормон окситоцин, который отвечает за эмоциональную привязанность человека.
— убеждена эндокринолог.
Кроме того, поцелуи приводят к выработке гормона полового возбуждения. Для мужчин это тестостерон, для женщины — эстрогены. Поэтому в близости важнее поцелуи, отмечает эксперт. Но и объятия, и прикосновения губ доставят удовольствие вашему партнеру.