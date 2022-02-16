Разбитая инсультом Елена Проклова согласилась жить с бывшим мужем

Елена Проклова сейчас находится в своем доме в Подмосковье. Его она строила вместе с третьим мужем Андреем Тришиным. «Здесь нет ни одного камня или гвоздя, к которому он бы не приложил руки. Тут находится его огромный трофейный охотничий зал. Дом гигантский. Я хочу, чтобы он был счастлив, возможно, создал бы новую семью», - говорит актриса о бывшем супруге.

Сама звезда после инсульта старается дышать полной грудью. «Я ценю каждый момент, который мне важно прожить так, как мне нравится. Мне нужно в каждый день что-то сделать, узнать что-то новое. В любой ситуации можно остаться тем, кем ты хочешь быть. Я ни о чем в своей жизни не жалею», - признается знаменитость.

Она по-прежнему близка с Тришиным. «Андрей занимается стройкой в Сочи, за что я ему очень благодарна. И он единственный человек, с которым у меня было венчание. Мы остались друзьями, и у нас очень хорошие отношения. Но поскольку мы скрепили наш союз перед Богом, я до сих пор зову его своим мужем, а не бывшим», - рассказывает Елена.

Актриса заявила, что считает бывшего избранника своим родственником. Более того, если он приведет новую семью, она не против. «Есть второй дом на этом же безграничном участке -туда и приведет», - говорит она.