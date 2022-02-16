Готовы ли мы есть насекомых?

Нехватка белка - это проблема будущего, над которой работают ученые. Они пытаются получить белковую пищу на основе насекомых или повышая продуктивность растений.

Как пояснил ученый, в Европе люди традиционно едят пшеницу и чечевицу. Но в других регионах, например Южной Азии или Африке, люди в основном едят рис и нут. Нут - основной источник белка в этих регионах.

В азиатских странах никого не удивишь и поеданием различных насекомых. Стоит ли удивляться, что одна крупная французская компания обратила свой взор на Восток и создала полностью автоматизированный завод по производству белка из сверчков. Французскими учеными был выбран вид сверчков, обладающих самым подходящим для человека и богатым по составу белком. На фабрике насекомых разводят, потом перерабатывают и в итоге получается белый порошок, полностью состоящий из белка, который можно использовать в пищу. Правда, пока эта компания получила разрешение использовать его только для корма животных. Но сейчас проводятся интенсивные тестирования белка с точки зрения безопасности человека.