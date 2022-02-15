Спустя 22 года после нашумевшего скандала: как сегодня живет Моника Левински

В скором времени стало известно, что у нее роман с президентом Биллом Клинтоном. Как живет женщина спустя долгие годы после этой скандальной истории?

Роман между Биллом и Моникой завязался не сразу. Женщина рассказывает, что отношения начались после окончания ее стажировки. Тогда ей предложили должность в Пентагоне.

Моника Левински в 1998 году работала интерном в Белом Доме. ФОТО: Wikipedia.org

Но Клинтон приглашал ее в Белый Дом, и она ему не отказывала. Помимо этого, их встречи иногда даже случались в известном овальном кабинете. Кстати, о своем романе Моника рассказывала только лучшей подруге Линде Трипп. Разговоры по телефону с этой дамой записывались, а потом были использованы в качестве доказательств против президента.

Ходили слухи, что шумиха с Моникой организована исключительно против Билла в интересах спецслужб. А Левински лишь делала вид, что она ни в чем не виновата.

Но понятно, что подробности этих отношений стали известны абсолютно всем. Аргументы предоставили очень жесткие и достоверные. Хотя Билл Клинтон ранее пытался обелить себя перед супругой, факты были против него. В конечном итоге, он все же признал эти отношения. После всего этого на президента посыпались обвинения во всех грехах, но он смог удержаться на посту до конца срока. Да и Хилари от него не ушла.

Хилари и Билл Клинтон ФОТО: Mark Reinstein via www.imago-images.de/imago images/MediaPunch

Моника тоже пострадала от гнева общественности. Ее оскорбляли, преследовали и даже травили. Средства массовой информации не стеснялись в выражениях, описывая ее аморальное поведение. Никто не хотел понимать, зачем девушка связалась с президентом. Но, как и многие другие скандалы, этот тоже постепенно стерся из памяти. Билл оставил свой пост, поэтому о нем и его любовнице забыли, пишет портал Binokl.

На данный момент Левински 46 лет. Хотя в Америке ее многие знают, сама женщина не видит ничего хорошего в той застарелой истории. В политике ее перестали уважать, работать в этой сфере она больше не смогла. Над ней не шутил только ленивый. Во всех газетах было ее имя. В итоге Моника постаралась хоть как-то заработать благодаря своим отношениям с Клинтоном, а потому она написала автобиографию. Продажи были весьма неплохими. Попробовала себя бывшая дама президента и в производстве женских сумок, но вскоре компанию пришлось ликвидировать.

Актер Алан Камминг и Моника Левински позируют на афтепати HBO после 72-й ежегодной премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз, Калифорния 11 января 2015 года. ФОТО: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

В 2014 году Левински отправила в журнал Vanity Fair собственное эссе. В дальнейшем она ходила на различные светские мероприятия. На следующий год она произнесла прекрасную речь на конференции TED. Моника поняла, что останавливаться нельзя, поэтому решила найти свое призвание в творчестве.

В 2018 году Моника показала общественности постановку «Дьявол с голубым платьем». Как ни странно, именно предмет гардероба такого цвета послужил доказательством ее романа с бывшим президентом. На данный момент в Америке Левински знают, как женщину, борющуюся за права граждан. Она постоянно участвует в мероприятиях такого рода.