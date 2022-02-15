3 причины, почему мужчина может бояться брака

Мужчина может бояться потерять свою жизнь

Пусть у него нет крутых увлечений и серьезной работы, он всегда будет бояться тех ограничений со стороны жены, о которых ему рассказывали друзья. Кажется, что после свадьбы произойдут грандиозные перемены в жизнь, причем нередко женщины тоже так считают. Но здесь все зависит от выбора партнера — человек, с которым вы похожи во взглядах, не будет тянуть вниз и никогда не будет посягать на личное пространство. Осталось убедить в этом мужчину, который никак не решается сделать вам предложение.

Мужчина не понимает, ту ли женщину он выбрал

Сомневающийся партнер — горе для женщины, мечтающей выйти замуж. Такие мужчины будут очень долго присматриваться к избраннице, размышляя о том, что, возможно, со временем найдется кто-то поинтереснее. Ведь все мы слышали истории о звездных мужчинах, которые долгое время жили в паре, но предложение делали совершенно неожиданно и после нескольких месяцев знакомства уже новой женщине. В этой ситуации стоит подумать, готовы ли вы жить в «подвешенном» состоянии.

Мужчина боится ответственности, если появятся дети