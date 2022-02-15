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Визиты убийцы-педофила в родной поселок сводят местных жителей с ума: детей не отпускают на улицу одних
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Пожизненно заключенный Василий Очкаленко постоянно навещает родной поселок Панга, где живет его отчим
Перед Рождеством Харьюский уездный суд постановил, что риск рецидива у убийцы и педофила Василия Очкаленко слишком велик, чтобы его можно было освободить условно-досрочно. Тем не менее, как заключенный тюрьмы открытого типа, Очкаленко все еще передвигается по Хаапсалу. Трое местных родителей рассказали о том, что такая ситуация нарушает их чувство справедливости, имея в виду случай, когда одним морозным январским днем мужчина отправился в родные края посетить свой дом.