Александр Цыпкин о съемках «Беспринципных», сложностях с Дапкунайте и дружбе с Виторганом

14 февраля на Кинопоиске появилась специальная аудиодорожка с авторскими комментариями Александра Цыпкина к первой серии второго сезона «Беспринципных». Главные герои этой истории — богатые и успешные люди, живущие в самом центре Москвы. Они — обитатели Патриарших, чьи будни кажутся мечтой. Вот только персонажам все равно приходится сталкиваться с разочарованиями, изменами и интригами. А в эпицентре всего этого безобразия оказывается неисправимый лжец Славик, привыкший играть чувствами других.

Проект получил неплохие оценки от зрителей и критиков. Особенно публике приглянулся актерский состав. Главные роли в «Беспринципных» сыграли звезды российского кино: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Максим Виторган. С последним Александра Цыпкина, на чьих произведениях и основан проект, связывает давняя дружба.

«Макс был первым из медийных людей, кто прославил меня в Москве, не будучи со мной знакомым. Он увидел мой пост про две ветки метро — синюю и голубую — и про то, что иностранец не может разобраться в них, потому что на английском и то, и то обозначается как blue. Макс эту запись перепостил, а потом мы с ним познакомились лично, не в киношных обстоятельствах», — поделился Цыпкин.

Очень яркая роль досталась и Ингеборге Дапкунайте. Она сыграла жену Виторгана, крайне властную дамочку, привыкшую, что все складывается так, как она хочет. Оказалось, уговорить артистку появиться в «Беспринципных» было не так уж и просто. «Когда пришла идея создать пару, где мужчина — подкаблучник, показалось смешным, что эта роль достанется Максу. Он брутальный, характерный мужчина и будет играть такого человека. Макс блестяще справился с задачей. А вот с Ингеборгой пришлось договариваться. Она сказала: «Я же не такая, как же так?». А я ответил, что талантливые актеры могут сыграть все, что угодно», — подчеркнул Александр.

Съемочная группа сталкивалась и с другими сложностями. Так, выбор локаций оказался довольно мучительным: аренда многих квартир на Патриарших стоила так дорого, что даже кинематографисты, привыкшие к большим сметам, были удивлены.

«Вы бы знали, как сложно найти квартиры для съемок в Москве! Когда узнаете стоимость аренды на один день для съемки, поймете, что это, наверное, самый прибыльный бизнес, обгоняющий оружие, запрещенные вещества и все остальное. В целом, я не сильно ошибусь, если скажу, что за день съемок квартира может стоить столько, сколько за нее платят за месяц проживания. Как это ни странно, найти место для съемки даже на Патриках очень непросто», — сокрушался Цыпкин.